19 апреля 2025

Самолет с 246 вернувшимися из плена бойцами приземлился в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Военных в Россию доставили самолетом
Военных в Россию доставили самолетом Фото:

В Московской области приземлился самолет, на котором прилетели российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена. Об этом сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

«На стоянке военнослужащих уже ждали автобусы», — сообщает канал. Бойцов встретили под аплодисменты.

Ранее Минобороны РФ публиковало кадры возвращения российских военных, которые признались, что очень давно не слышали голоса своих родных. 246 бойцов вернулись в Россию по обмену — столько же украинских пленных были отправлены домой. 

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В Московской области приземлился самолет, на котором прилетели российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена. Об этом сообщают «Известия» в своем Telegram-канале. «На стоянке военнослужащих уже ждали автобусы», — сообщает канал. Бойцов встретили под аплодисменты. Ранее Минобороны РФ публиковало кадры возвращения российских военных, которые признались, что очень давно не слышали голоса своих родных. 246 бойцов вернулись в Россию по обмену — столько же украинских пленных были отправлены домой. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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