Самолет с 246 вернувшимися из плена бойцами приземлился в Москве

В Московской области приземлился самолет, на котором прилетели российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена. Об этом сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.
«На стоянке военнослужащих уже ждали автобусы», — сообщает канал. Бойцов встретили под аплодисменты.
Ранее Минобороны РФ публиковало кадры возвращения российских военных, которые признались, что очень давно не слышали голоса своих родных. 246 бойцов вернулись в Россию по обмену — столько же украинских пленных были отправлены домой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.