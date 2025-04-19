19 апреля 2025

Симоньян объяснила решение Путина о пасхальном перемирии

Симоньян: христианин не может не одобрять пасхальное перемирие
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Маргарита Симоньян прокомментировала пасхальную инициативу Владимира Путина
Маргарита Симоньян прокомментировала пасхальную инициативу Владимира Путина Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Истинные христиане не могут не одобрять объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. С таким заявлением выступила главред RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

«Не знаю, как христианину может не нравиться, что Путин объявил перемирие на Пасху вне зависимости от того, поддержит ли это Киев», — написала Маргарита Симоньян в своем telegram-канале. По ее словам, верующее сообщество «не может не понимать, что только так и можно, и нужно».

После объявления перемирия Москва заявила, что ожидает аналогичных шагов со стороны Киева. Украинские СМИ уже фиксируют снижение активности со стороны ВС РФ на полях сражений, отмечает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Истинные христиане не могут не одобрять объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. С таким заявлением выступила главред RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. «Не знаю, как христианину может не нравиться, что Путин объявил перемирие на Пасху вне зависимости от того, поддержит ли это Киев», — написала Маргарита Симоньян в своем telegram-канале. По ее словам, верующее сообщество «не может не понимать, что только так и можно, и нужно». После объявления перемирия Москва заявила, что ожидает аналогичных шагов со стороны Киева. Украинские СМИ уже фиксируют снижение активности со стороны ВС РФ на полях сражений, отмечает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...