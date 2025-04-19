Симоньян объяснила решение Путина о пасхальном перемирии

Истинные христиане не могут не одобрять объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. С таким заявлением выступила главред RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
«Не знаю, как христианину может не нравиться, что Путин объявил перемирие на Пасху вне зависимости от того, поддержит ли это Киев», — написала Маргарита Симоньян в своем telegram-канале. По ее словам, верующее сообщество «не может не понимать, что только так и можно, и нужно».
После объявления перемирия Москва заявила, что ожидает аналогичных шагов со стороны Киева. Украинские СМИ уже фиксируют снижение активности со стороны ВС РФ на полях сражений, отмечает RT.
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