«Фонтанка»: в Петербурге срочник и контрактник погибли от одной пули

В Санкт-Петербурге обнаружены мертвыми двое военнослужащих — срочник и контрактник. Их тела были найдены утром, сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники. Обстоятельства трагедии устанавливаются, следственные органы рассматривают несколько версий произошедшего.
По информации издания, оба военнослужащих получили смертельное ранение в шею, предположительно, из-за одного выстрела. «Они могли погибнуть от одной пули», — приводит «Фонтанка» слова своего собеседника. Согласно одной из версий, срочник испытывал серьезные личные проблемы и мог попытаться уйти от них подобным образом, а контрактник пытался ему помешать. Также рассматривается возможность несчастного случая во время перезарядки оружия или конфликт на почве неуставных отношений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.