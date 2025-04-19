19 апреля 2025

«Фонтанка»: в Петербурге срочник и контрактник погибли от одной пули

© Служба новостей «URA.RU»
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Тела срочника и контрактника с огнестрельными ранениями обнаружили 19 апреля
Тела срочника и контрактника с огнестрельными ранениями обнаружили 19 апреля Фото:

В Санкт-Петербурге обнаружены мертвыми двое военнослужащих — срочник и контрактник. Их тела были найдены утром, сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники. Обстоятельства трагедии устанавливаются, следственные органы рассматривают несколько версий произошедшего.

По информации издания, оба военнослужащих получили смертельное ранение в шею, предположительно, из-за одного выстрела. «Они могли погибнуть от одной пули», — приводит «Фонтанка» слова своего собеседника. Согласно одной из версий, срочник испытывал серьезные личные проблемы и мог попытаться уйти от них подобным образом, а контрактник пытался ему помешать. Также рассматривается возможность несчастного случая во время перезарядки оружия или конфликт на почве неуставных отношений.

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В Санкт-Петербурге обнаружены мертвыми двое военнослужащих — срочник и контрактник. Их тела были найдены утром, сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники. Обстоятельства трагедии устанавливаются, следственные органы рассматривают несколько версий произошедшего. По информации издания, оба военнослужащих получили смертельное ранение в шею, предположительно, из-за одного выстрела. «Они могли погибнуть от одной пули», — приводит «Фонтанка» слова своего собеседника. Согласно одной из версий, срочник испытывал серьезные личные проблемы и мог попытаться уйти от них подобным образом, а контрактник пытался ему помешать. Также рассматривается возможность несчастного случая во время перезарядки оружия или конфликт на почве неуставных отношений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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