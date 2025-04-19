Благодатный огонь привезли в Краснодар

В Краснодар из Иерусалима прибыл спецрейс с Благодатным огнем. Об этом сообщила пресс-служба краевой администрации.
«Святыню доставили спецрейсом из Иерусалима в аэропорт Краснодара. Частицу святыни передают представителям христианских церквей. Лампады в храмы региона развезут священнослужители Кубанской Митрополии», — сообщает сайт администрации.
Во всех городах и районах Краснодарского края пройдут пасхальные богослужения. Несколько платформ организуют прямую трансляцию.
Ежегодное чудо схождения Благодатного огня произошло в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Это событие 20 апреля отмечается всеми христианскими конфессиями одновременно.
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