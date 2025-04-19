19 апреля 2025

Благодатный огонь привезли в Краснодар

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Благодатный огонь доставят по храмам
Благодатный огонь доставят по храмам Фото:

В Краснодар из Иерусалима прибыл спецрейс с Благодатным огнем. Об этом сообщила пресс-служба краевой администрации.

«Святыню доставили спецрейсом из Иерусалима в аэропорт Краснодара. Частицу святыни передают представителям христианских церквей. Лампады в храмы региона развезут священнослужители Кубанской Митрополии», — сообщает сайт администрации.

Во всех городах и районах Краснодарского края пройдут пасхальные богослужения. Несколько платформ организуют прямую трансляцию.

Ежегодное чудо схождения Благодатного огня произошло в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Это событие 20 апреля отмечается всеми христианскими конфессиями одновременно.

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В Краснодар из Иерусалима прибыл спецрейс с Благодатным огнем. Об этом сообщила пресс-служба краевой администрации. «Святыню доставили спецрейсом из Иерусалима в аэропорт Краснодара. Частицу святыни передают представителям христианских церквей. Лампады в храмы региона развезут священнослужители Кубанской Митрополии», — сообщает сайт администрации. Во всех городах и районах Краснодарского края пройдут пасхальные богослужения. Несколько платформ организуют прямую трансляцию. Ежегодное чудо схождения Благодатного огня произошло в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Это событие 20 апреля отмечается всеми христианскими конфессиями одновременно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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