Тысячи американцев приняли участие в акциях протеста против политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщают иностранные издания. По их данным, демонстрации стали продолжением серии массовых выступлений, охвативших Штаты после вступления Трампа в должность главы государства.
«Тысячи протестующих по всей стране в субботу снова вышли на улицы, чтобы выразить протест против президента Трампа и его политики, что стало признаком устойчивого сопротивления его руководству всего через две недели после того, как в городах и поселках по всей стране прошли массовые демонстрации», — пишет The New York Times. Демонстрации прошли 19 апреля.
На этот раз численность участников в ряде городов, таких как Вашингтон и Чикаго, оказалась меньше по сравнению с акциями, прошедшими 5 апреля. Тем не менее, по словам одного из организаторов из группы 50501, на 22 апреля было запланировано более 700 мероприятий от Джексонвилла во Флориде до Лос-Анджелеса. В Нью-Йорке участники марша заполнили 15 кварталов Мэдисон-авеню.
Участники протестов выражали недовольство политикой Трампа в области иммиграции, сокращения рабочих мест и экономических реформ. Особое возмущение вызвал случай с депортацией жителя Мэриленда Килмара Армандо Абрего Гарсии, которого власти обвинили в связях с бандой MS-13, что он категорически отрицает. В ходе марша по проспекту Конституции протестующие скандировали лозунги с требованием вернуть Гарсию в США и выкрикивали перед Белым домом слово «Стыд!»
В начале апреля в Бостоне на улицы вышли тысячи людей, выразивших несогласие с политикой президента США Дональда Трампа. Акция прошла в рамках масштабной волны протестов, охватившей все штаты страны — в общей сложности проводилось около 1200 подобных мероприятий. Участники митинга в Бостоне собрались под лозунгом «Руки прочь!», присоединившись к всенациональной кампании, направленной против курса действующего президента.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.