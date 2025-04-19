Началось пасхальное перемирие, РФ и Украина провели обмен пленными: главное об СВО за 19 апреля

Президент РФ Владимир Путин 19 апреля объявил о пасхальном перемирии до 00:00 21 апреля, а Россия и Украина осуществили масштабный обмен военнопленными. Какие еще события произошли в рамках спецоперации — подробно в материале URA.RU.
Нарушение пасхального перемирия
Украинские военные проигнорировали предложенное перемирие, продолжая наносить удары артиллерией и дронами в районе Покровска. Украинская армия также ведет обстрелы Курской и Белгородской областей, ЛНР и Запорожья. Об этом сообщили военкоры.
«Дроны как летели, так и летят, им все равно на перемирие», — написал военкор RT Андрей Филатов. Другой военкор Борис Рожин ожидал нарушения перемирия со стороны противника. По его мнению, особый интерес теперь представляет реакция США на эти события. Ранее Киев неоднократно нарушал 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам.
Обмен пленными между Россией и Украиной
Россия и Украина провели взаимный обмен военнопленными по формуле «246 на 246». В качестве жеста доброй воли российская сторона дополнительно передала Киеву 31 раненого военнослужащего, сообщает Минобороны РФ. Это стало одним из крупнейших обменов пленными за время проведения спецоперации.
Все возвращенные российские военные в настоящее время находятся в Белоруссии, где получают медицинскую и психологическую помощь, а также возможность связаться с родственниками. В ближайшее время их перевезут в российские медицинские учреждения для прохождения реабилитации, передает «Пятый канал».
Успехи на Курском направлении
Российские войска установили полный контроль над населенным пунктом Олешня, оставив неосвобожденным лишь один пункт в Курской области — Горналь. По данным Минобороны, общие потери ВСУ в этом регионе превысили 75 тысяч человек с начала операции, сообщает Минобороны РФ.
Так же был освобожден населенный пункт Шевченко на территории Донецкой Народной Республики. Его освобождением занималось подразделения группировки «Южная».
Готовность к переговорам
Россия всегда была открыта для диалога по украинскому вопросу, заявил президент Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Глава государства также отметил важность мирных инициатив, выдвигаемых США, Китаем и другими государствами.
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