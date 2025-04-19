ФНС поддержала введение самозапрета на азартные игры

Федеральная налоговая служба (ФНС) одобрила проекта закона о формировании реестра самозапрета на участие в азартных играх. Инициатива получила название «Стопазарт», указано в ответе ведомства вице-спикеру Госдумы Борису Чернышову.
«ФНС России поддерживает инициативу создания национального реестра самозапрета на участие в азартных играх „Стопазарт“», — на официальный документ ссылается РИА Новости. При этом специалисты службы подчеркивают, что органом, уполномоченным за выработку госполитики в сегменте, выступает Минфин РФ.
Проект активно продвигают с февраля. В одной из первых редакций запрет предлагали ввести сроком до одного года, напоминает RT. В дальнейшем стали говорит о пожизненных ограничениях.
За принятие — уже высказались российские букмекеры, передает «Национальная служба новостей». Ранее глава комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере спорта Николай Оганезов сетовал, что депутаты уже шесть лет не могут принять закон о самоограничениях для азартных игр, сообщает телеканал 360.
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