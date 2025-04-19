19 апреля 2025

ФНС поддержала введение самозапрета на азартные игры

© Служба новостей «URA.RU»
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Инициатива призвана оградить азартных россиян от чрезмерных трат
Инициатива призвана оградить азартных россиян от чрезмерных трат Фото:

Федеральная налоговая служба (ФНС) одобрила проекта закона о формировании реестра самозапрета на участие в азартных играх. Инициатива получила название «Стопазарт», указано в ответе ведомства вице-спикеру Госдумы Борису Чернышову.

«ФНС России поддерживает инициативу создания национального реестра самозапрета на участие в азартных играх „Стопазарт“», — на официальный документ ссылается РИА Новости. При этом специалисты службы подчеркивают, что органом, уполномоченным за выработку госполитики в сегменте, выступает Минфин РФ.

Проект активно продвигают с февраля. В одной из первых редакций запрет предлагали ввести сроком до одного года, напоминает RT. В дальнейшем стали говорит о пожизненных ограничениях.

За принятие — уже высказались российские букмекеры, передает «Национальная служба новостей». Ранее глава комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере спорта Николай Оганезов сетовал, что депутаты уже шесть лет не могут принять закон о самоограничениях для азартных игр, сообщает телеканал 360.

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Федеральная налоговая служба (ФНС) одобрила проекта закона о формировании реестра самозапрета на участие в азартных играх. Инициатива получила название «Стопазарт», указано в ответе ведомства вице-спикеру Госдумы Борису Чернышову. «ФНС России поддерживает инициативу создания национального реестра самозапрета на участие в азартных играх „Стопазарт“», — на официальный документ ссылается РИА Новости. При этом специалисты службы подчеркивают, что органом, уполномоченным за выработку госполитики в сегменте, выступает Минфин РФ. Проект активно продвигают с февраля. В одной из первых редакций запрет предлагали ввести сроком до одного года, напоминает RT. В дальнейшем стали говорит о пожизненных ограничениях. За принятие — уже высказались российские букмекеры, передает «Национальная служба новостей». Ранее глава комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере спорта Николай Оганезов сетовал, что депутаты уже шесть лет не могут принять закон о самоограничениях для азартных игр, сообщает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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