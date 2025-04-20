Путин объявил об остановке всех боевых действий против Украины: реакция мира

Путин объявил пасхальное перемирие

20 апреля 2025 в 06:08 Размер текста - 17 +

Оценку временному перемирию на Украине дали представители целого ряда государств Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. 30-часовое прекращение огня наступило вечером 19 апреля и продлится до 21 апреля. На такой шаг глава государства пошел в канун главного христианского праздника в целях проведения гуманитарных мероприятий. Украина последовала примеру, также остановив боевые действия. Как мировое сообщество отреагировало на эти события — в материале URA.RU. США Пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, воспринято в Соединенных Штатах с воодушевлением. Об этом заявил американский полковник в отставке Эрл Расмуссен. «Думаю, это позитивный знак со стороны президента Путина. Думаю, США это сочтут позитивным. Особенно учитывая период праздников. Это шаг вперед», — процитировало слова Расмуссена РИА Новости. По мнению Расмуссена, несмотря на объявленное перемирие, Россия должна сохранять бдительность и не терять фокуса из-за возможных атак со стороны ВСУ. Он акцентировал внимание на том, что ранее Киев не поддерживал подобные инициативы. Белоруссия Белоруссия также поддержала инициативу объявления гуманитарной паузы в зоне украинского конфликта и выразила надежду, что этот шаг позволит снизить напряженность и поспособствует переходу к дипломатическому урегулированию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики. В Белоруссии напомнили о братстве народов трех государств Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ведомстве отметили символичность этого шага в преддверии Пасхи, которая почитается в равной степени в Беларуси, России и Украине как время мира, гуманизма и обновления. Там посчитали, что решение о временном перемирии имеет особое значение для всех трех братских народов. Украина Украина готова продлить пасхальное перемирие на линии фронта при условии, что режим тишины будет соблюден и со стороны России. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Зеленский надеется на долгосрочное прекращение огня Фото: Официальный сайт президента Украины «Украина будет действовать зеркально — так, как будет с российской стороны. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по истечению пасхальных суток 20 апреля в дальнейшем», — заявил Зеленский. Между тем, глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Украина будет оценивать действия РФ. Глава ведомства напомнил о предложении полного 30-дневного прекращении огня. Он добавил, что позиция Украины по этому вопросу остается «четкой и последовательной». Венгрия Пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным на территории Украины, позволит спасти человеческие жизни. Об этом заявил директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса «Фидес — Христианско-демократическая народная партия» Тамаш Менцер. «Пасхальное перемирие! На поле боя нет решения, есть только погибшие. Только прекращение огня и переговоры спасут жизни!» — отметил Менцер в своем сообщении в социальной сети. Венгерский политический эксперт Георг Шпетле выразил мнение, что Киев вряд ли станет придерживаться перемирия, поскольку оттуда «не поступило никаких заявлений о готовности его соблюдать». При этом со стороны России эта инициатива — очень высокий уровень доверия и серьезный жест. Сербия Пасхальное перемирие, предложенное РФ, является позитивным шагом, однако существует высокая вероятность его нарушения со стороны украинских властей. Об этом заявил основатель Сербской радикальной партии Воислав Шешель. «Думаю, что это хороший шаг со стороны президента Путина, но не верю, что это примет нацистская хунта в Киеве. Она не придерживается никаких договоренностей, петляет по своей исторической кривой, является инструментом в руках западных сил и не заботится о жизнях украинцев и будущем украинской земли», — прокомментировал свою точку зрения РИА Новости Шешель. Лидер сербских радикалов также выразил мнение, что завершение конфликта на Украине возможно лишь при полном проведении специальной военной операции и освобождении всей территории страны. Он подчеркнул, что не считает допустимыми компромиссы, напомнив, что актуальные границы на западе государства — результат значительных жертв Советского Союза во Второй мировой войне. Турция Инициатива Владимира Путина — стратегически целесообразна, демонстрирует благоразумный подход и создает возможность для установления мира. Об этом сказал заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Халил Коркмаз. Турция поддержала решение Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Я лично считаю, что прекращение огня по случаю этого святого дня является как гуманитарным, так и стратегически целесообразным. Подобные шаги отражают чувство ответственности за то, чтобы управлять не только войной, но и совестью. Тот факт, что такая глобально влиятельная держава, как Российская Федерация, проявляет благоразумный подход в такой период, создает важную возможность для мира», — сказал политик. Коркмаз выразил надежду, что Киев конструктивно подойдет к идее пасхального перемирия. По мнению политика, шаг должен быть встречен «с такой же зрелостью и укрепит поиск решения, основанного на взаимном уважении и признании исторической, культурной и географической целостности как России, так и Украины». Италия Объявленное перемирие является позитивной новостью и может стать первым шагом к долгожданному миру. Так прокомментировал решение Владимира Путина член сената итальянского парламента от партии «Лига» Мануэль Вескови. «Пока есть перемирие, это позитивный момент. Будем надеяться, что мы действительно достигнем мира как можно скорее. Я надеюсь на то, что перемирие может стать первым шагом к чему-то большему, и я считаю, что это хорошие новости к Пасхе», — процитировало слова сенатора РИА Новости. Между тем, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сказал о том, что России нужно ответить на предложения США и «сделать возможным настоящее прекращение огня». По его мнению Владимир Путин «должен решиться окончательно прекратить конфликт, который он начал». Об этом пишет РБК. В то же время член сената итальянского парламента от партии «Братья Италии» Лучо Малан посчитал: любой, кто нарушит договоренность о перемирии, столкнется с жесткой политической реакцией. Он также отметил, что 30-часовое перемирие «устоит и откроет гораздо более длительную фазу». Швейцария Министерство иностранных дел Швейцарии сдержанно прокомментировало объявленное пасхальное перемирие. В ведомстве сказали, что приняли к сведению данную инициативу. «Мы приняли к сведению это объявление», — отметили в пресс-службе МИД Швейцарии. Таким образом в департаменте ответили на просьбу прокомментировать решение президента РФ Владимир Путина. Франция Россия, объявив пасхальное перемирие, сделала жест доброй воли, однако Киев вряд ли им воспользуется. Об этом заявила французский военный корреспондент на Донбассе Кристель Нэан. «Киев не способен даже соблюдать 30-дневное перемирие по определенному типу инфраструктуры, на что указал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Нет смысла обсуждать всеобщее перемирие», — подчеркнула Кристель Нэан в беседе с РИА Новости. Журналистка добавила, что Россия с самого начала конфликта предпринимала усилия для минимизации жертв среди гражданского населения и соблюдала договоренности по прекращению огня в сфере энергетики. При этом она усомнилась в возможности долгосрочного прекращение огня. Нидерланды Решение Москвы — тест для Киева, чтобы проверить его реальную заинтересованность в достижении мира. Такое мнение высказала независимая нидерландская журналистка Соня ван ден Энде. «Я думаю, Россия хочет показать, что она готова к мирному соглашению и к переговорам. Показать это Украине, показать это и Европе — мол, смотрите, мы готовы, хоть вы все время и говорите, что это не так, но это не мы, кто нарушает режим прекращения огня. Но на самом деле ведь все наоборот, потому что Украина нарушила режим прекращения огня, когда речь шла об энергообъектах», — заявила ван ден Энде. Представительница СМИ добавила, что в ближайшие часы станет ясно, насколько серьезно настроена Украина на урегулирование ситуации. Она также выразила мнение, что объявленное РФ перемирие может быть сигналом не только для Киева и европейских стран, но и для США. Мали Предложенное Россией пасхальное перемирие с Украиной является проявлением гуманизма и стремлением сохранить жизни людей. Так прокомментировал это событие заместитель председателя комиссии по обороне и безопасности Национального переходного совета Мали Фуссейну Уаттара. «Владимир Путин всегда проявлял гуманизм по отношению к киевскому режиму. Несмотря на все имеющиеся в его распоряжении средства, старался сохранить жизни. [Однако] Владимир Зеленский давно утратил свою легитимность, он живет только войной», — отметил Уаттара. Политик выразил сомнение в том, что украинская сторона будет соблюдать объявленное перемирие. Он также озвучил мнение, что Зеленскому выгодно продолжать боевые действия. Узбекистан Министерство иностранных дел Узбекистана поддержало инициативу России, расценивая ее как важный шаг к достижению устойчивого мира. Эта информация следует из заявления пресс-секретаря внешнеполитического ведомства республики Ахрора Бурханова. В Ташкенте рассчитывают на продолжение диалога между Москвой и Киевом Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Мы приветствуем достижение любого перемирия. Рассматриваем его как важный шаг на пути к установлению устойчивого мира», — заявил РИА Новости Бурханов. Барханов также подчеркнул, что МИД Узбекистана призывает стороны «продолжить диалог в духе взаимного уважения и гуманизма». В ведомстве выразили надежду, что пасхальное перемирие станет основой для дальнейших шагов по снижению напряженности в конфликте на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. 30-часовое прекращение огня наступило вечером 19 апреля и продлится до 21 апреля. На такой шаг глава государства пошел в канун главного христианского праздника в целях проведения гуманитарных мероприятий. Украина последовала примеру, также остановив боевые действия. Как мировое сообщество отреагировало на эти события — в материале URA.RU. Пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, воспринято в Соединенных Штатах с воодушевлением. Об этом заявил американский полковник в отставке Эрл Расмуссен. «Думаю, это позитивный знак со стороны президента Путина. Думаю, США это сочтут позитивным. Особенно учитывая период праздников. Это шаг вперед», — процитировало слова Расмуссена РИА Новости. По мнению Расмуссена, несмотря на объявленное перемирие, Россия должна сохранять бдительность и не терять фокуса из-за возможных атак со стороны ВСУ. Он акцентировал внимание на том, что ранее Киев не поддерживал подобные инициативы. Белоруссия также поддержала инициативу объявления гуманитарной паузы в зоне украинского конфликта и выразила надежду, что этот шаг позволит снизить напряженность и поспособствует переходу к дипломатическому урегулированию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики. В ведомстве отметили символичность этого шага в преддверии Пасхи, которая почитается в равной степени в Беларуси, России и Украине как время мира, гуманизма и обновления. Там посчитали, что решение о временном перемирии имеет особое значение для всех трех братских народов. Украина готова продлить пасхальное перемирие на линии фронта при условии, что режим тишины будет соблюден и со стороны России. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем telegram-канале. «Украина будет действовать зеркально — так, как будет с российской стороны. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по истечению пасхальных суток 20 апреля в дальнейшем», — заявил Зеленский. Между тем, глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Украина будет оценивать действия РФ. Глава ведомства напомнил о предложении полного 30-дневного прекращении огня. Он добавил, что позиция Украины по этому вопросу остается «четкой и последовательной». Пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным на территории Украины, позволит спасти человеческие жизни. Об этом заявил директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса «Фидес — Христианско-демократическая народная партия» Тамаш Менцер. «Пасхальное перемирие! На поле боя нет решения, есть только погибшие. Только прекращение огня и переговоры спасут жизни!» — отметил Менцер в своем сообщении в социальной сети. Венгерский политический эксперт Георг Шпетле выразил мнение, что Киев вряд ли станет придерживаться перемирия, поскольку оттуда «не поступило никаких заявлений о готовности его соблюдать». При этом со стороны России эта инициатива — очень высокий уровень доверия и серьезный жест. Пасхальное перемирие, предложенное РФ, является позитивным шагом, однако существует высокая вероятность его нарушения со стороны украинских властей. Об этом заявил основатель Сербской радикальной партии Воислав Шешель. «Думаю, что это хороший шаг со стороны президента Путина, но не верю, что это примет нацистская хунта в Киеве. Она не придерживается никаких договоренностей, петляет по своей исторической кривой, является инструментом в руках западных сил и не заботится о жизнях украинцев и будущем украинской земли», — прокомментировал свою точку зрения РИА Новости Шешель. Лидер сербских радикалов также выразил мнение, что завершение конфликта на Украине возможно лишь при полном проведении специальной военной операции и освобождении всей территории страны. Он подчеркнул, что не считает допустимыми компромиссы, напомнив, что актуальные границы на западе государства — результат значительных жертв Советского Союза во Второй мировой войне. Инициатива Владимира Путина — стратегически целесообразна, демонстрирует благоразумный подход и создает возможность для установления мира. Об этом сказал заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Халил Коркмаз. «Я лично считаю, что прекращение огня по случаю этого святого дня является как гуманитарным, так и стратегически целесообразным. Подобные шаги отражают чувство ответственности за то, чтобы управлять не только войной, но и совестью. Тот факт, что такая глобально влиятельная держава, как Российская Федерация, проявляет благоразумный подход в такой период, создает важную возможность для мира», — сказал политик. Коркмаз выразил надежду, что Киев конструктивно подойдет к идее пасхального перемирия. По мнению политика, шаг должен быть встречен «с такой же зрелостью и укрепит поиск решения, основанного на взаимном уважении и признании исторической, культурной и географической целостности как России, так и Украины». Объявленное перемирие является позитивной новостью и может стать первым шагом к долгожданному миру. Так прокомментировал решение Владимира Путина член сената итальянского парламента от партии «Лига» Мануэль Вескови. «Пока есть перемирие, это позитивный момент. Будем надеяться, что мы действительно достигнем мира как можно скорее. Я надеюсь на то, что перемирие может стать первым шагом к чему-то большему, и я считаю, что это хорошие новости к Пасхе», — процитировало слова сенатора РИА Новости. Между тем, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сказал о том, что России нужно ответить на предложения США и «сделать возможным настоящее прекращение огня». По его мнению Владимир Путин «должен решиться окончательно прекратить конфликт, который он начал». Об этом пишет РБК. В то же время член сената итальянского парламента от партии «Братья Италии» Лучо Малан посчитал: любой, кто нарушит договоренность о перемирии, столкнется с жесткой политической реакцией. Он также отметил, что 30-часовое перемирие «устоит и откроет гораздо более длительную фазу». Министерство иностранных дел Швейцарии сдержанно прокомментировало объявленное пасхальное перемирие. В ведомстве сказали, что приняли к сведению данную инициативу. «Мы приняли к сведению это объявление», — отметили в пресс-службе МИД Швейцарии. Таким образом в департаменте ответили на просьбу прокомментировать решение президента РФ Владимир Путина. Россия, объявив пасхальное перемирие, сделала жест доброй воли, однако Киев вряд ли им воспользуется. Об этом заявила французский военный корреспондент на Донбассе Кристель Нэан. «Киев не способен даже соблюдать 30-дневное перемирие по определенному типу инфраструктуры, на что указал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Нет смысла обсуждать всеобщее перемирие», — подчеркнула Кристель Нэан в беседе с РИА Новости. Журналистка добавила, что Россия с самого начала конфликта предпринимала усилия для минимизации жертв среди гражданского населения и соблюдала договоренности по прекращению огня в сфере энергетики. При этом она усомнилась в возможности долгосрочного прекращение огня. Решение Москвы — тест для Киева, чтобы проверить его реальную заинтересованность в достижении мира. Такое мнение высказала независимая нидерландская журналистка Соня ван ден Энде. «Я думаю, Россия хочет показать, что она готова к мирному соглашению и к переговорам. Показать это Украине, показать это и Европе — мол, смотрите, мы готовы, хоть вы все время и говорите, что это не так, но это не мы, кто нарушает режим прекращения огня. Но на самом деле ведь все наоборот, потому что Украина нарушила режим прекращения огня, когда речь шла об энергообъектах», — заявила ван ден Энде. Представительница СМИ добавила, что в ближайшие часы станет ясно, насколько серьезно настроена Украина на урегулирование ситуации. Она также выразила мнение, что объявленное РФ перемирие может быть сигналом не только для Киева и европейских стран, но и для США. Предложенное Россией пасхальное перемирие с Украиной является проявлением гуманизма и стремлением сохранить жизни людей. Так прокомментировал это событие заместитель председателя комиссии по обороне и безопасности Национального переходного совета Мали Фуссейну Уаттара. «Владимир Путин всегда проявлял гуманизм по отношению к киевскому режиму. Несмотря на все имеющиеся в его распоряжении средства, старался сохранить жизни. [Однако] Владимир Зеленский давно утратил свою легитимность, он живет только войной», — отметил Уаттара. Политик выразил сомнение в том, что украинская сторона будет соблюдать объявленное перемирие. Он также озвучил мнение, что Зеленскому выгодно продолжать боевые действия. Министерство иностранных дел Узбекистана поддержало инициативу России, расценивая ее как важный шаг к достижению устойчивого мира. Эта информация следует из заявления пресс-секретаря внешнеполитического ведомства республики Ахрора Бурханова. «Мы приветствуем достижение любого перемирия. Рассматриваем его как важный шаг на пути к установлению устойчивого мира», — заявил РИА Новости Бурханов. Барханов также подчеркнул, что МИД Узбекистана призывает стороны «продолжить диалог в духе взаимного уважения и гуманизма». В ведомстве выразили надежду, что пасхальное перемирие станет основой для дальнейших шагов по снижению напряженности в конфликте на Украине.