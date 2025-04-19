19 апреля 2025

Юрист объяснила, кто заплатит за ошибки в квитанции на оплату ЖКУ

Юрист Кудерко: ответственность за расчеты за ЖКХ лежит на УК
© Служба новостей «URA.RU»
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УК занимается расчетом платы по большинству коммунальных услуг
УК занимается расчетом платы по большинству коммунальных услуг Фото:

Ответственность за корректность расчетов за жилищно-коммунальные услуги несут не только собственники квартир, но и управляющие компании (УК), а также ресурсоснабжающие организации (РСО). Об этом рассказала адвокат Елена Кудерко. По ее словам, именно УК занимается расчетом платы по большинству коммунальных услуг, а при обнаружении несоответствий в платежных документах граждане могут обратиться к своей управляющей организации для пересчета.

«Именно УК занимается расчетом платы за большинство коммунальных услуг (отопление, водоснабжение, водоотведение и т.д.), а также за содержание и ремонт общего имущества дома», — пояснила Кудерко агентству «Прайм». Она отметила, что если в платежках появились несоразмерно большие суммы или они явно не соответствуют показаниям счетчиков, есть вероятность ошибки. В таком случае собственникам можно не оплачивать спорные суммы сразу, а уведомить свою УК или РСО для проверки и корректировки начислений.

В случае выявления ошибки управляющие компании обязаны разобраться в ситуации, пересчитать сумму и выставить новый, правильный счет. Если факт неправомерного завышения платы будет подтвержден, УК может быть оштрафована: согласно статье 157 Жилищного кодекса РФ собственник может получить компенсацию в размере 50% от излишне начисленной суммы, а государство вправе наложить штраф на управляющую организацию по статье 14.1.3 КоАП РФ в размере от 250 до 300 тысяч рублей.

Российское правительство продлило действие особого порядка начисления пеней и штрафов за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг до конца 2026 года. Как уточнили в правительственной пресс-службе, соответствующие меры будут осуществляться независимо от установленной на данный момент повышенной ключевой ставки Центробанка.

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Ответственность за корректность расчетов за жилищно-коммунальные услуги несут не только собственники квартир, но и управляющие компании (УК), а также ресурсоснабжающие организации (РСО). Об этом рассказала адвокат Елена Кудерко. По ее словам, именно УК занимается расчетом платы по большинству коммунальных услуг, а при обнаружении несоответствий в платежных документах граждане могут обратиться к своей управляющей организации для пересчета. «Именно УК занимается расчетом платы за большинство коммунальных услуг (отопление, водоснабжение, водоотведение и т.д.), а также за содержание и ремонт общего имущества дома», — пояснила Кудерко агентству «Прайм». Она отметила, что если в платежках появились несоразмерно большие суммы или они явно не соответствуют показаниям счетчиков, есть вероятность ошибки. В таком случае собственникам можно не оплачивать спорные суммы сразу, а уведомить свою УК или РСО для проверки и корректировки начислений. В случае выявления ошибки управляющие компании обязаны разобраться в ситуации, пересчитать сумму и выставить новый, правильный счет. Если факт неправомерного завышения платы будет подтвержден, УК может быть оштрафована: согласно статье 157 Жилищного кодекса РФ собственник может получить компенсацию в размере 50% от излишне начисленной суммы, а государство вправе наложить штраф на управляющую организацию по статье 14.1.3 КоАП РФ в размере от 250 до 300 тысяч рублей. Российское правительство продлило действие особого порядка начисления пеней и штрафов за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг до конца 2026 года. Как уточнили в правительственной пресс-службе, соответствующие меры будут осуществляться независимо от установленной на данный момент повышенной ключевой ставки Центробанка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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