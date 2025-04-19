Саратовский школьник отправил 2000 сувенирных ложек бойцам СВО

Школьник Сергей Уральцев из Балашова Саратовской области отправил более двух тысяч подарков российским военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«Он уже отправил более 2 тыс. ложек в зону СВО», — отметили авторы публикации. Семья несовершеннолетнего также активно поддерживает российскую армию. Особой популярностью у солдат пользуются сувенирные ложки с индивидуальной гравировкой, которые школьник изготавливает сам.
Первый такой подарок Сергей сделал для своего дяди, находящегося в зоне спецоперации, выгравировав на ложке его позывной. Этот сувенир вызвал большой интерес у других военнослужащих, и школьник начал получать заказы со всей страны.
Сергей самостоятельно занимается изготовлением подарков и оформляет их перед отправкой. Его родные активно помогают мальчику собирать гуманитарные грузы для нужд российских военных. Со временем число заказов значительно увеличилось, и школьник стал изготавливать ложки не только для бойцов из своего региона, но и для военнослужащих со всей России.
В честь Дня космонавтики Общероссийский народный фронт осуществил заветное желание 12-летнего Миши Серебряного из Барнаула, который оказывает помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Вместе с младшим братом Ильей мальчик совершил ознакомительный полет на спортивном самолете.
Ранее Миша обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, выразив желание встретиться с главой государства и вместе с ним подняться в небо. Несмотря на то что президент не смог лично присутствовать, желание ребенка было реализовано: для братьев организовали авиаэкскурсию на аэродроме Панфилово, передает RT.
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