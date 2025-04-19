19 апреля 2025

ООН приняла к сведению объявление Россией пасхального перемирия

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В ООН отреагировали на пасхальное перемирие
В ООН отреагировали на пасхальное перемирие Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ООН отреагировала на объявленное Россией пасхальное перемирие в зоне конфликта на Украине, заявив о поддержке усилий по установлению справедливого и прочного мира. Об этом сообщил представитель генерального секретаря Всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Мы принимаем к сведению объявление Российской Федерацией временного пасхального перемирия», — отметил Дюжаррик. Он также подчеркнул, что ООН последовательно выступает за длительное прекращение огня на Украине и поддерживает усилия по достижению всеобъемлющего мира, который предусматривает уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями.

Дюжаррик добавил, что организация продолжит призывать все стороны конфликта к поиску дипломатических решений. В ООН подчеркнули важность соблюдения правовых норм и гуманитарных принципов во время вооруженных противостояний.

Французский депутат Европарламента Тьерри Мариани считает, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от инициативы России по установлению пасхального перемирия станет серьезнейшей политической ошибкой. 9 апреля президент России Владимир Путин выступил с предложением о временном прекращении огня на период Пасхи. По данным издания The Washington Post, украинский лидер, предположительно, не принял российскую инициативу. В Совете Федерации выразили надежду на то, что Зеленский все же объявит пасхальное перемирие, передает RT.

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ООН отреагировала на объявленное Россией пасхальное перемирие в зоне конфликта на Украине, заявив о поддержке усилий по установлению справедливого и прочного мира. Об этом сообщил представитель генерального секретаря Всемирной организации Стефан Дюжаррик. «Мы принимаем к сведению объявление Российской Федерацией временного пасхального перемирия», — отметил Дюжаррик. Он также подчеркнул, что ООН последовательно выступает за длительное прекращение огня на Украине и поддерживает усилия по достижению всеобъемлющего мира, который предусматривает уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями. Дюжаррик добавил, что организация продолжит призывать все стороны конфликта к поиску дипломатических решений. В ООН подчеркнули важность соблюдения правовых норм и гуманитарных принципов во время вооруженных противостояний. Французский депутат Европарламента Тьерри Мариани считает, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от инициативы России по установлению пасхального перемирия станет серьезнейшей политической ошибкой. 9 апреля президент России Владимир Путин выступил с предложением о временном прекращении огня на период Пасхи. По данным издания The Washington Post, украинский лидер, предположительно, не принял российскую инициативу. В Совете Федерации выразили надежду на то, что Зеленский все же объявит пасхальное перемирие, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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