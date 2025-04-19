«Суспильне»: ВСУ заявили об уменьшении активности РФ после пасхального перемирия

После объявления РФ «пасхального перемирия» количество российских атак на территории подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) заметно снизилось. Об этом сообщают украинские издания.
«После объявления пасхального перемирия количество российских атак уменьшилось. Такого не бывало раньше», — процитировало слова украинских военных издание «Суспильне».
Как сообщала URA.RU, украинские военные получили приказ прекратить огонь по российским позициям и фиксировать возможные нарушения объявленного «пасхального перемирия». Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что вооруженные силы РФ сохранят готовность реагировать на возможные провокации со стороны ВСУ и иные проявления агрессии.
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