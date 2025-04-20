Космонавты России и США приземлились в Казахстане

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Космонавты с «Рассвета» приземлились в Казахстане
Космонавты с «Рассвета» приземлились в Казахстане Фото:

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-26» с космонавтами Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и Дональдом Петтитом приземлился в районе города Жезказган (Казахстан). Это следует из прямой трансляции «Роскосмоса».

«Встречаем героев на Земле!», — сообщили в официальном telegram-канале «Роскосмоса», где идет трансляция посадки. Отмечается, что Овчинин, Вагнер и Петтит приземлились на спускаемом аппарате в 04:20 МСК после того, как отстыковался от модуля «Рассвет». Эти трое космонавтов работали на орбите с 11 сентября 2024 года по 20 апреля 2025-го.

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Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-26» с космонавтами Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и Дональдом Петтитом приземлился в районе города Жезказган (Казахстан). Это следует из прямой трансляции «Роскосмоса». «Встречаем героев на Земле!», — сообщили в официальном telegram-канале «Роскосмоса», где идет трансляция посадки. Отмечается, что Овчинин, Вагнер и Петтит приземлились на спускаемом аппарате в 04:20 МСК после того, как отстыковался от модуля «Рассвет». Эти трое космонавтов работали на орбите с 11 сентября 2024 года по 20 апреля 2025-го.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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