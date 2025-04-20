Россиян массово обманывают письмами о миллионном наследстве

Россияне по-прежнему становятся жертвами мошенничества с так называемыми «нигерийскими письмами», в которых обещают миллионное наследство, свидетельствуют материалы МВД. Несмотря на многочисленные предостережения, схема остается популярной среди злоумышленников и продолжает приводить к потерям среди доверчивых граждан.
«Жертва получает на свою почту письмо о том, что является счастливым обладателем многомиллионного наследства. Затем мошенники просят у получателя письма помощи в многомиллионных денежных операциях (получение наследства, перевод денег из одной страны в другую), обещая процент от сделки. Если получатель согласится участвовать, то у него постепенно выманиваются деньги якобы на оплату сборов, взяток чиновникам и тому подобное», — передает РИА Новости текст документа МВД.
Правоохранительные органы отмечают, что для того чтобы схема выглядела убедительно, аферисты отправляют своим жертвам поддельные банковские документы с печатями и подписями настоящих финансовых организаций. Подобные действия помогают преступникам завоевывать доверие людей и, в итоге, получать от них крупные суммы денег под предлогом оформления различных юридических процедур и оплаты государственных пошлин.
Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД сообщили, что мошенники придумали схему обмана с демонстрацией экрана жертвы, пишет 360.ru. Злоумышленники выходят на связь с потенциальными жертвами, представляясь сотрудниками госорганов или полиции, и предлагают зарегистрироваться на определенном интернет-ресурсе. Для ускорения процесса регистрации мошенники предлагают содействие и просят активировать демонстрацию экрана на устройстве пользователя. Так, преступники крадут данные и взламывают аккаунты на «Госуслугах».
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