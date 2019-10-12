Сергей Шнуров пришел на съемки программы в костюме и замшевых ботинках Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, кто в их семье с супругой Ольгой Абрамовой главный. Об этом он заявил в тизере программы «Действующие лица», который опубликовал на своей странице в Instagram.

«Я надеюсь, что все-таки у нас парламент. Но я думаю, что она думает по-другому», — признался музыкант. Телеведущая Наиля Аскер-заде, которая брала у артиста интервью, в свою очередь поделилась со своими подписчиками в Instagram впечатлениями от съемки с Шнуровым.

По словам журналистки, собираясь на съемку к певцу, она ожидала, что он предстанет перед ней в рваных джинсах, майке-алкоголичке, с цепями на шее, в розовых ботинках и небритый. Однако она удивилась, когда увидела перед собой аккуратно причесанного, трезвого мужчину в костюме и замшевых ботинках. «Вот что женщины делают с мужчинами!» — написала Аскер-заде.