Россияне признались, какие болезни пугают их больше всего

Россияне назвали болезни, которых боятся больше всего. Рейтинг страха возглавили онкологические заболевания, инсульт и ВИЧ.
«Высокая позиция инсульта и инфаркта понятна, ведь это самые распространенные причины смерти в нашей стране», — цитирует ТАСС руководителя проекта «Здоровье Mail.ru» Евгения Паперного. По его мнению, ВИЧ-инфекции и СПИДа боятся, так как приложены недостаточные усилия по дестигматизации болезни. Как сообщил Паперный, рак вызывает у россиян страх из-за недоверия к отечественной медицине.
Из результатов опроса «Здоровье Mail.ru» следует, что 69% респондентов боятся рака, 36% — инсульта, 30% — ВИЧ. 26% опрошенных назвали своим главным страхом болезни сердца, 20% — гепатит С, порядка 15% — болезни дыхательных органов.
Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о полезных свойствах чая. По его словам, зеленый чай наиболее полезен при онкологических заболеваниях.
Роспотребнадзор назвал наиболее частые пути заражения ВИЧ. Чаще всего люди заболевают после гетеросексуальных контактов, передает агенство Nation News.