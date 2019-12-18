Филипп Киркоров и Николай Басков не собираются уступать сцену более молодым артистам, считает Олег Соседов Фото: Кадр из эфира телеканала «Россия»

На традиционных новогодних «голубых огоньках» телезрители вряд ли увидят новые лица в ближайшие годы, так как исполнители Николай Басков и Филипп Киркоров будут выступать там до самой смерти. Об этом заявил радиоведущий и музыкальный критик Сергей Соседов.

«Они будут до конца, только вперёд ногами их можно вынести будет с этих „голубых огоньков“ и бесконечных концертов», — рассказал Соседов в интервью телеканалу « Царьград» . Критик считает, что сами звезды не понимают, что уже надоели зрителям, поэтому будут выступать на новогодних шоу и в этом году. Соседов предполагает, что многие российские артисты не могут взять паузу в телеэфирах из-за своей самовлюбленности и гигантомании.

Он также отметил, что в их появлении по телевизору должны быть «разумность и дозированность». Чтобы добиться этого, Соседов предлагает продюсерам телеканалов, которые устраивают новогодние огоньки, учитывать мнение своих телезрителей. Например, проводить опросы, чтобы узнать, кого россияне хотят видеть в новогоднюю ночь по телевизору.

Ранее сообщалось, что в Новый год на российских федеральных телеканалах также покажут выступление Софии Ротару, против которой началась травля из-за спонсирования украинских военных на Донбассе.