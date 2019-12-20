В сквере имени Пушкина в Екатеринбурге рабочие укладывает гранитную плитку, несмотря на снегопад. Фотографиями поделились читатели «URA.RU». Подрядчиком выступает компания ООО «ТЕХИНВЕСТ-СЕРВИС».
Согласно сайту госзакупок, компания выиграла муниципальный контракт на благоустройство 9 декабря. В ходе торгов его стоимость была снижена с 19 миллионов рублей до 15,5 миллиона рублей. «В процессе благоустройства площадки у памятника Пушкину выполняются работы в соответствии с муниципальным контрактом. Работы направлены на улучшение визуального восприятия памятника и обеспечение доступности объекта», — рассказал вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов.
В мэрии Екатеринбурга пояснили, что при таких погодных условиях работы недопустимы. «По технологии, укладка плитки в снег запрещена. Надо задавать вопросы подрядчику. Они несут ответственность за качество услуг. Класть покрытие в такую погоду можно только, если рабочие предварительно сделают строительный тепляк. Это специальное укрытие в виде навеса», — сказала пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян. Получить комментарий в «ТЕХИНВЕСТ-СЕРВИС» не удалось.
На улице Первомайской подрядчик должен выполнить еще работы по благоустройству сквера имени Александра Попова, где планируется ремонт фонтана, и сквера Писателей Урала.