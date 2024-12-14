В Екатеринбурге 14 декабря в «Свободе» прошел совместный концерт двух рэп-легенд АК-47 и TGK. Фанаты остались в восторге, видео появилось в telegram-канале площадки.
«Было супер! Спасибо за такой заряд позитива», — написал один из фанатов в соцсетях. Концертный зал был полностью заполнен людьми, за пару часов до мероприятия екатеринбуржцы раскупили все билеты.
Фанаты пели известные песни вместе с исполнителями. Билет на концерт стоил 3500 рублей. В Екатеринбурге артисты выступят снова 21 декабря.
Совсем недавно «АК-47» выпустила первый с 2017 года альбом. Сборник Виталия Гостюхина и Максима Брылина получил название «Пятый», релиз состоялся ночью 25 октября.
«АК-47» основана в 2004 году. Первый альбом коллектива называется Berezovskiy. Команда считается одной из самых узнаваемых рэп-групп в России.
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