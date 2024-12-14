14 декабря 2024

В Екатеринбурге отгремел концерт легендарной уральской группы «АК-47». Видео

В Екатеринбурге выступила уральская группа «АК-47»
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АК-47 выступит снова 21 декабря (архивное фото)
АК-47 выступит снова 21 декабря (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 14 декабря в «Свободе» прошел совместный концерт двух рэп-легенд АК-47 и TGK. Фанаты остались в восторге, видео появилось в telegram-канале площадки.

«Было супер! Спасибо за такой заряд позитива», — написал один из фанатов в соцсетях. Концертный зал был полностью заполнен людьми, за пару часов до мероприятия екатеринбуржцы раскупили все билеты.

Фанаты пели известные песни вместе с исполнителями. Билет на концерт стоил 3500 рублей. В Екатеринбурге артисты выступят снова 21 декабря.

Совсем недавно «АК-47» выпустила первый с 2017 года альбом. Сборник Виталия Гостюхина и Максима Брылина получил название «Пятый», релиз состоялся ночью 25 октября.

«АК-47» основана в 2004 году. Первый альбом коллектива называется Berezovskiy. Команда считается одной из самых узнаваемых рэп-групп в России.

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В Екатеринбурге 14 декабря в «Свободе» прошел совместный концерт двух рэп-легенд АК-47 и TGK. Фанаты остались в восторге, видео появилось в telegram-канале площадки. «Было супер! Спасибо за такой заряд позитива», — написал один из фанатов в соцсетях. Концертный зал был полностью заполнен людьми, за пару часов до мероприятия екатеринбуржцы раскупили все билеты. Фанаты пели известные песни вместе с исполнителями. Билет на концерт стоил 3500 рублей. В Екатеринбурге артисты выступят снова 21 декабря. Совсем недавно «АК-47» выпустила первый с 2017 года альбом. Сборник Виталия Гостюхина и Максима Брылина получил название «Пятый», релиз состоялся ночью 25 октября. «АК-47» основана в 2004 году. Первый альбом коллектива называется Berezovskiy. Команда считается одной из самых узнаваемых рэп-групп в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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