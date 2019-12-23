На главу района Челябинска могут завести дело из-за бизнеса депутата

Сергей Кочетков (слева) может стать фигурантом дела о нецелевом расходовании бюджетных денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Металлургического района Челябинска Сергей Кочетков может стать фигурантом уголовного дела, связанного с бизнесом депутата Госдумы Андрея Барышева. Соответствующие материалы проверки Главного контрольного управления (ГКУ) области направлены в прокуратуру, сообщил «URA.RU» источник в надзорном ведомстве.

«Проверка показала, что администрация района за выделенные из бюджета 800 тысяч рублей благоустроила частную территорию у здания, принадлежащего структурам, аффилированным с Барышевым. Средства предназначались на благоустройство сквера на улице Богдана Хмельницкого, на территории которого расположен объект. Это можно квалифицировать как нецелевое расходование бюджетных средств. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — добавил инсайдер.

Минфин области согласился с ГКУ и выпустил приказ о возврате денег. Казначейство сняло 800 тысяч со счета администрации района.

Глава ГКУ Дмитрий Агеев заявил, что не комментирует итоги проверки. Прокурор Челябинска Роман Самойлов сообщил «URA.RU», что пока материалы в ведомство не поступили, но как только их получит, будет проведена проверка.

Кочетков заявил, что нарушения нет, поскольку территория рядом с частным зданием является единым ансамблем со сквером в целом. «У нас есть разногласия с выводами ГКУ. Мы подали в суд, чтобы обжаловать их», — сказал глава. Источник в силовых структурах пояснил, что, если чиновнику удастся выиграть суд, он избежит уголовной ответственности. В противном случае он может стать фигурантом дела.