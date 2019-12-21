Российские следователи назвали имя фальсификатора допинговой базы

Признаки фальсификации, найденные экспертами WADA, стали основанием для отстранения российских спортсменов Фото: пресс-служба СКР

Бывший директор российского антидопингового центра Григорий Родченков намеренно вносил изменения в электронную базу, содержащую показатели допинг-проб российских спортсменов. Как сообщает пресс-служба СКР, манипуляции с данными производились путем удаленного посещения электронной базы.

«Доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — говорится в сообщении СКР. Следователи располагают информацией, что Родченков передал Всесмирному антидопинговому агентству (ВАДА) альтернативный экземпляр электронного архива Московской антидопинговой лаборатории, аутентичность которого до сих пор не доказана.

По результатам экспертизы СКР, копии электронных файлов, ранее переданных российской стороной — подлинные, оригинальная файловая структура икажена не была. При этом ВАДА заявляет о манипуляциях с данными, хранившимися на серверах и приборных компьютерах Московской антидопинговой лаборатории в 2018—2019 годах.

Ранее ВАДА предложило запретить российским спортсменам участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира ближайшие четыре года. Эксперты агентства якобы нашли признаки фальсификации результатов в отношении некоторых спортсменов, что стало основанием для обвинения в отношении всех российских спортсменов.