Уральский регион стал одним из лидеров по закредитованности в стране

Самые закредитованные субъекты России находятся на севере страны. При этом несколько уральских регионов стали лидерами по абсолютному уровню объема кредитов на одного экономически активного гражданина. Меньше всего займов по стране взяли на юге.
По результатам исследования «РИА Новости», произведенного на основе данных Центробанка РФ и Росстата, самыми закредитованными субъектами страны стали Калмыкия (индикатор долговой нагрузки — 86%), Тува (76%) и Курганская область, которая характеризуется соотношением годовой зарплаты и среднего долга на уровне 73%.
Лидером по абсолютному уровню объема кредитов на человека стал Ямало-Ненецкий автономный округ с объемом задолженности 478 тысяч рублей. За ним расположились Ханты-Мансийский автономный округ (задолженность на человека — 445 тысяч рублей), Якутия (389 тысяч рублей) и Ненецкий автономный округ (359 тысяч рублей). Замыкает пятерку субъектов Тюменская область с задолженностью в пересчете на одного человека размером в 337 тысяч рублей.
В числе лидеров рейтинга регионов с минимальной закредитованностью оказались регионы Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. В списке расположились Ингушетия с отношением среднедушевой задолженности к годовой зарплате в 9,9%, Крым (13,9%) и Севастополь (15,9%).
По данным «РИА Новости», за минувший год объем кредитов вырос на 19,4% и составил 17,2 трлн рублей. При этом рост средней номинальной зарплаты за последний год составил всего 8,9%. Также в последние три года стремительно выросло потребительское кредитование, причем в 2019 году резко ускорился рост беззалогового кредитования.