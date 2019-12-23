Обнаженные тела девушек послужили основой сюжетов с крошечными фигурками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ремонтно-механический завод Краснокамска (Пермский край), производящий прицепы под брендом «Экспедиция», вновь выпустил эротический календарь с обнаженными пермячками. На этот раз обнаженные тела моделей послужили основой для пейзажа, на фоне которого расположились крошечные фигурки людей, животных, предметов быта и прицепов.

«На одном из снимков влюбленная пара приехала к озеру, лодку они привезли на специальном прицепе. Веселой компании на природе тоже никак не обойтись без прицепа: куда еще поместится все необходимое?» — сообщили в пресс-службе РМЗ.

Это уже четвертый по счету календарь с откровенными снимками, который выпускает Краснокамский РМЗ. В 2018 году завод подготовил календарь к ЧМ по футболу, который прошел в России. Девушки на нем предстали в образах футбольных игроков и судей.

Календарь Краснокамского РМЗ Фото: Кирилл Корепанов

Календарь Краснокамского РМЗ Фото: Кирилл Корепанов