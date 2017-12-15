09:09 15 декабря 2017 0

Девушки ради футбола согласились раздеться Фото: с сайта Краснокамского ремонтно-механического завода

Ремонтно-механический завод из Краснокамска Пермского края раздел фотомоделей для снимков на тему ЧМ-2018. Снимки с обнаженными девушками собрали в «Мужской календарь Прицепов».

Ради футбола пермские модели снялись в стиле ню. Девушки представили себя в образах игроков и судей предстоящего чемпионата мира, который пройдет в России в 2018 году. «Мужской календарь Прицепов» уже поступил в продажу в интернет-магазин.

«Краснокамский РМЗ» выпускает прицепы для легковых автомобилей. В прошлом году пермское промышленное предприятие выпустило мужской календарь, на котором девушки-модели, одетые в рабочие комбинезоны, позировали возле станков завода.