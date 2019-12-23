В России повысят минимальную оплату труда

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Сейчас минимальная оплата труда равна 11 280 рублейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России с 2020 года повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 7,5%. Такой законопроект одобрил Совет Федерации.

«В 2020 году увеличится на 7,5% и составит 12 130 рублей», — сообщает RNS. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что на повышение МРОТ в 2020 году будет выделено около 21 млрд рублей. Сейчас минимальная оплата труда равна 11 280 рублей.

Повышение показателя превышает прогнозируемый Центробанком уровень инфляции в 2019 году более чем в два раза. Увеличение минимального размера оплаты труда повлияет на рост зарплат, различных компенсаций и социальных выплат. Таким образом принятие закона скажется на оплате больничного, пособия по беременности и уходу за ребенком.

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© Служба новостей «URA.RU»
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