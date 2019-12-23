В России повысят минимальную оплату труда

Сейчас минимальная оплата труда равна 11 280 рублей
В России с 2020 года повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 7,5%. Такой законопроект одобрил Совет Федерации.
«В 2020 году увеличится на 7,5% и составит 12 130 рублей», — сообщает
Повышение показателя превышает прогнозируемый Центробанком уровень инфляции в 2019 году более чем в два раза. Увеличение минимального размера оплаты труда повлияет на рост зарплат, различных компенсаций и социальных выплат. Таким образом принятие закона скажется на оплате больничного, пособия по беременности и уходу за ребенком.