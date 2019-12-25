Уголовное дело о поезде на Крымском мосту объяснили неадекватностью Украины

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На Украине возбудили уголовное дело по факту проезда поезда по Крымскому мостуФото: Официальный сайт «Крымский мост»
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Крым вернулся в состав России

Украинские власти цепляются за любые действия России, связанные с Крымом, но на них не стоит реагировать. Об этом в беседе с корреспондентом «URA.RU» заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Ранее на Украине возбудили уголовное дело по факту проезда пассажирского поезда Санкт-Петербург—Симферополь по Крымскому мосту. Прокуратура так называемой Автономной республики Крым сочла данные действия незаконными. По ее мнению, Россия грубо нарушает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Можно согласиться с теми, кто говорит, что власть на Украине не вполне адекватная. Структуры, которые она насоздавала, а это прокуратура Автономной республики Крым, представительство президента страны в Крыму, свидетельствуют о неадекватности», — сказал Цеков. По его словам, на Украине сейчас кризис в работе по Крыму и власть подхватывает любой факт, связанный с действиями России по отношению к полуострову.

Ранее сенатор высмеял стратегию Киева по возвращению Крыма. Он заявил, что ее нельзя считать серьезной. Автомобильное движение по Крымскому мосту было запущено в мае 2018 года. Железнодорожное сообщение было открыто в декабре 2019 года. Строитель моста рассказал о поездке на первом поезде в Крым, передает RT.

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