В НАТО намерены пересмотреть свою военную доктрину на фоне растущего превосходства России в современных военных технологиях и утраты господства в воздухе. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на мнение западных экспертов и анализ хода конфликта на Украине.
«Западные союзники Украины все чаще рассматривают конфликт как лабораторию современной войны, которая дает множество уроков. Военные эксперты сообщили, что действия России на Украине показывают, что господство НАТО в воздухе ставится под сомнение», — отмечается в публикации Business Insider. По мнению аналитиков, нынешнее положение военной доктрины Североатлантического альянса крайне уязвимо — она устарела и требует срочного обновления в новых условиях.
Кроме того, в материале подчеркивается, что российские вооруженные силы активно используют современные системы ПВО и дроны, создавая значительные препятствия для применения авиации НАТО. Эксперты считают, что альянсу необходимо оперативно адаптироваться к новым вызовам, чтобы сохранить свои позиции и гарантировать безопасность стран-членов.
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