Долгосрочное урегулирование украинского конфликта возможно лишь при условии достижения договоренностей, устраняющих его первопричины. Об этом говорится в редакционной статье китайской газеты China Daily. Авторы подчеркивают, что подход к решению кризиса должен быть всесторонним и учитывать обоснованные обеспокоенности всех участников процесса.
«Китай выступает за видение целостной, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности на глобальном уровне, сохраняя приверженность этому видению, а также считает важным серьезно отнестись к обоснованной обеспокоенности всех стран в области безопасности, устранить коренные причины кризиса на Украине», — говорится в редакционной статье издания. В материале подчеркивается, что урегулирование кризиса не должно превращаться в инструмент для получения односторонних выгод: «Урегулирование кризиса не должно превратиться в процесс эксплуатации одними сторонами других в своих узких интересах. В противном случае достигнутый мир будет не только недолговечным, но и станет стартовой площадкой для нового кризиса в будущем».
Авторы China Daily отмечают, что на протяжении последних трех месяцев Соединенные Штаты оказывают существенное давление на Киев, чтобы ускорить процесс урегулирования конфликта. Однако, по мнению газеты, эти шаги не затрагивают суть кризиса и служат преимущественно интересам США. Также в публикации подчеркивается, что при отсутствии окончательного решения украинской проблемы Европа будет продолжать страдать от нехватки прочного и эффективного мирного механизма, что приведет к значительным издержкам для региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.