В России появится закон об искусственном интеллекте

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Для регулирования ИИ в РФ необходимо разработать комплексный законодательный акт
Для регулирования ИИ в РФ необходимо разработать комплексный законодательный акт Фото:

Минпромторг предложил создать комплексный закон для регулирования всех аспектов использования ИИ, включая этические и социальные нормы. Это следует из ответа ведомства за подписью замминистра Василия Шпака на запрос сенатора Артема Шейкина.

"Для создания единой системы регулирования в сфере ИИ в Российской Федерации необходимо дополнительно разработать комплексный законодательный акт", — передает текст документа ТАСС. Также в документе сказано, что новый законодательный акт должен будет учесть приоритетные отрасли экономики и установить единые правила работы с технологиями ИИ. Ведомство ссылается на Национальную стратегию развития ИИ до 2030 года как на текущую основу регулирования в этой сфере.

Ранее сообщалось, что Госдума планирует рассмотреть законопроект о внедрении нейросетей в судебную систему, начиная с автоматизации составления судебных приказов. В дальнейшем ИИ может использоваться для упрощения массовых процессов, включая расторжение браков, сообщает MК.RU.

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Минпромторг предложил создать комплексный закон для регулирования всех аспектов использования ИИ, включая этические и социальные нормы. Это следует из ответа ведомства за подписью замминистра Василия Шпака на запрос сенатора Артема Шейкина. "Для создания единой системы регулирования в сфере ИИ в Российской Федерации необходимо дополнительно разработать комплексный законодательный акт", — передает текст документа ТАСС. Также в документе сказано, что новый законодательный акт должен будет учесть приоритетные отрасли экономики и установить единые правила работы с технологиями ИИ. Ведомство ссылается на Национальную стратегию развития ИИ до 2030 года как на текущую основу регулирования в этой сфере. Ранее сообщалось, что Госдума планирует рассмотреть законопроект о внедрении нейросетей в судебную систему, начиная с автоматизации составления судебных приказов. В дальнейшем ИИ может использоваться для упрощения массовых процессов, включая расторжение браков, сообщает MК.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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