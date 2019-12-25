На Украине завели дело из-за проехавшего по Крымскому мосту поезда

Так называемая прокуратура Крыма, входящая в структуру Генеральный прокуратуры Украины, завела уголовное дело по факту проезда по Крымскому мосту пассажирского поезда. Об этом сообщается в telegram-канале прокуратуры.
Поезд, ехавший из Санкт-Петербурга в Симферополь, стал первым составом, проехавшим ко Керченскому мосту. В прокуратуре это назвали незаконным. «Прокуратура Автономной республики Крым зарегистрировала уголовное производство по факту незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург — Симферополь государственной границы Украины через Керченский мост», — говорится в сообщении.
В прокуратуре заявили, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по обращению представительства президента Украины в Автономной республике Крым. Авторы сообщения назвали незаконным запуск железнодорожного сообщения по Керченскому мосту и заявили, что этому будет дана правовая оценка. В прокуратуре заявили, что такие действия «грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины».
Автомобильное движение по Крымскому мосту было запущено в мае 2018 года. Железнодорожное сообщение было открыто в декабре 2019 года, в запуске принимал участие президент России Владимир Путин, напоминает «Национальная служба новостей».