В Курахово нашли крупный тайник украинских диверсантов

ФСБ: в Курахово обнаружен крупный схрон с иностранным вооружением
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Оружие передано на исследование в Минобороны России
Оружие передано на исследование в Минобороны России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курахово ДНР обнаружен крупный тайник украинских диверсантов, содержащий иностранное вооружение. Об этом рассказали в региональном УФСБ.

"В Курахово обнаружен схрон с иностранным вооружением", — передает сообщение ФСБ ТАСС. Там добавили, что запасы предназначались для использования в майские праздники.

Из схрона изъяты два пулемета, 20 гранатометов, 300 автоматических гранатометных выстрелов, четыре противотанковые мины, 36 минометных снарядов и более 30 гранат, все произведены в странах НАТО. Оружие передано для исследования в Минобороны России, контрразведка продолжает свою работу по обнаружению оружия и боеприпасов.

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В Курахово ДНР обнаружен крупный тайник украинских диверсантов, содержащий иностранное вооружение. Об этом рассказали в региональном УФСБ. "В Курахово обнаружен схрон с иностранным вооружением", — передает сообщение ФСБ ТАСС. Там добавили, что запасы предназначались для использования в майские праздники. Из схрона изъяты два пулемета, 20 гранатометов, 300 автоматических гранатометных выстрелов, четыре противотанковые мины, 36 минометных снарядов и более 30 гранат, все произведены в странах НАТО. Оружие передано для исследования в Минобороны России, контрразведка продолжает свою работу по обнаружению оружия и боеприпасов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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