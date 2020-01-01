На Украине два телеканала показали новогоднее обращение Порошенко

Перед наступлением 2020 года украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый» транслировали новогоднее обращение бывшего президента страны Петра Порошенко. Запись с поздравлением действующего главы государства Владимира Зеленского была пущена в эфир только после полуночи.
«Обращение к украинцам Порошенко записал вместе со своей женой Мариной», — сообщает «
В прошлом году украинский телеканал «1+1» передвинул новогоднее поздравление действовавшего на тот момент президента страны Порошенко. За несколько минут до наступления 2019 года в эфире показали речь актера и шоумена Владимира Зеленского, в котором он объявил о намерении участвовать в выборах президента Украины.