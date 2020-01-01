На Украине два телеканала показали новогоднее обращение Порошенко

В канун 2020 года экс-президент Украины появился на ТВ Фото: пресс-служба президента Украины

Перед наступлением 2020 года украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый» транслировали новогоднее обращение бывшего президента страны Петра Порошенко. Запись с поздравлением действующего главы государства Владимира Зеленского была пущена в эфир только после полуночи.

«Обращение к украинцам Порошенко записал вместе со своей женой Мариной», — сообщает « Федеральное агентство новостей ». В своем поздравлении экс-глава государства напомнил украинцам об изменениях, которые произошли, когда он возглавлял страну. Он призвал преодолеть разногласия ради сохранения единства Украины.В свою очередь, Зеленский в новогоднем обращении заявил, что в 2020 году Украина должна вернуть свои территории и людей.

В прошлом году украинский телеканал «1+1» передвинул новогоднее поздравление действовавшего на тот момент президента страны Порошенко. За несколько минут до наступления 2019 года в эфире показали речь актера и шоумена Владимира Зеленского, в котором он объявил о намерении участвовать в выборах президента Украины.