Зеленский в своем новогоднем обращении призвал украинцев к объединению

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей страны с Новым годом. В своем обращении он призвал украинцев к объединению, отметив, что эта идея должна стать национальной.
«В новом году нам надо быть единой страной ежедневно. Это должно стать нашей национальной идеей. Научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны», — приводит УНИАН слова главы государства. По его словам, в новом году Украина должна стать «процветающей страной, в которой нет войны, и которая вернула своих людей и свои территории». В конце обращения украинский лидер пожелал жителям страны быть здоровыми, иметь много поводов улыбаться, и попросил уважать друг друга.
Ранее, как напоминает RT, президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Главы двух государств обменялись новогодними поздравлениями, положительно оценили заключение нового договора по транзиту газа, а также обмен пленными между самопровозглашенными республиками Донбасса и Киевом.