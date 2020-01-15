В столице Урала после ряда сообщений о минировании школ и детских садов полицейские проверили образовательные учреждения. Ни подозрительных, ни опасных предметов обнаружено не было. Однако, как стало известно «URA.RU», по новым правилам, ответственность за эвакуацию в случае подобных происшествий несут не правоохранительные органы, а руководители образовательных учреждений.
«Все учреждения работают в обычном режиме. Сообщения были ложными. Реальной угрозы не было. По итогам работы будет принято процессуальное решение», — пояснил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее о возможной очередной волне минирований школ и детских садов сообщили в Департаменте образования городской администрации. При этом в мэрии отметили, что руководители образовательных учреждений самостоятельно проводят проверки помещений и принимают в случае необходимости решение об эвакуации. «Департамент образования осведомлен от официального источника, что поступила информация о минировании общеобразовательных школ и детских садов города. Об этом проинформированы все руководители образовательных организаций. Решение об эвакуации они принимают самостоятельно», — пояснила пресс-секретарь управления образования администрации Екатеринбурга Екатерина Катыхина. Позже здесь уточнили, что волна лжеминирований обошлась без эвакуации детей.
Также сегодня сотрудники полиции и МЧС проверили здание Арбитражного суда Свердловской области, где эвакуация все же состоялась. Взрывных устройств в здании обнаружено не было.
Последняя волна минирований прошла в Екатеринбурге в середине декабря. Тогда анонимный хулиган заминировал в Екатеринбурге ряд важных административных объектов. В их числе также было здание арбитражного суда Свердловской области, железнодорожный вокзал, городская администрация и больницы.