У входа в арбитражный суд стоит автоматчик Фото: читатель © URA.RU

Анонимный хулиган заминировал в Екатеринбурге ряд важных административных объектов. Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, неизвестный сообщил о минировании здания арбитражного суда Свердловской области, железнодорожного вокзала, городской администрации и больницы. Причем, не указал, какой именно больницы Поэтому полицейские и представители МЧС сейчас вынуждены проверять разные лечебные учреждения города. Из зданий железнодорожного вокзала и арбитражного суда всех эвакуировали на улицу. Объекты оцепили, сейчас их проверяют саперы. Читатели «URA.RU» прислали фотографии.

Силовые ведомства пока официально не комментируют новую волну лжеминирования.

Фото: читатель © URA.RU

Фото: читатель © URA.RU