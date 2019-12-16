15 декабря 2019
14 декабря 2019

На Урале эвакуируют суд, вокзал и больницу. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Минирование арбитражный суд Свердловской области
У входа в арбитражный суд стоит автоматчикФото: читатель © URA.RU

Анонимный хулиган заминировал в Екатеринбурге ряд важных административных объектов. Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, неизвестный сообщил о минировании здания арбитражного суда Свердловской области, железнодорожного вокзала, городской администрации и больницы. Причем, не указал, какой именно больницы Поэтому полицейские и представители МЧС сейчас вынуждены проверять разные лечебные учреждения города. Из зданий железнодорожного вокзала и арбитражного суда всех эвакуировали на улицу. Объекты оцепили, сейчас их проверяют саперы. Читатели «URA.RU» прислали фотографии.

Силовые ведомства пока официально не комментируют новую волну лжеминирования.

Минирование арбитражный суд Свердловской области
Фото: читатель © URA.RU
Минирование арбитражный суд Свердловской области
Фото: читатель © URA.RU
Минирование арбитражный суд Свердловской области
Фото: читатель © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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