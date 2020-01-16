В Екатеринбурге зреют новые протесты

Жители хотят сохранить частный сектор Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Жители Цыганского поселка готовят митинг против сноса частного сектора. В ближайшее время они планируют согласовать акцию в министерстве общественной безопасности региона. Как рассказала «URA.RU» одна из собственниц жилья Татьяна Иванова, митинг намечен на 2 февраля в парке Чкалова.

«Планируется, что на акцию выйдут 200 человек. Кроме того, я собираю активистов со всей страны через группу „Частники всея Руси“, созданную жителями Уралмаша, куда входит 9 городов, — рассказала „URA.RU“ Иванова. — Возможно, на митинг подойдут люди из соседних многоквартирных домов, которые не хотят, чтобы рядом построили 30-этажки, что повлечет за собой пробки и нагрузку на инженерные сети».

Жители также подали заявки на участие в федеральных ТВ-программах «Пусть говорят» и «Прямой эфир». В дальнейшем они планируют обратиться к депутатам.

Еще одно требование собственников жилья адресовано екатеринбургским журналистам. В коллективном письме, разосланном по редакциям, авторы текста просят перестать называть их поселок «цыганским», заменив наименование на «Юго-Западный».

По словам Ивановой, у людей формируется негативное отношение к поселку, поэтому его не жалко сносить. Времена, когда эту территорию ассоциировали с цыганской диаспорой и торговлей наркотиками, по мнению жильцов, давно прошли. По их данным, сейчас на Юго-Западе проживают не больше 1% цыган.