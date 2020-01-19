Трамп категорически отверг все обвинения по импичменту

Обвинения против президента США Дональда Трампа являются результатом злоупотребления властью демократов, которые настаивают на данной процедуре. Соответствующее заявление американского президента было опубликовано на сайте нижней палаты конгресса США.
«Президент Трамп категорически и без обиняков отрицает абсолютно все обвинения по обоим пунктам представления к импичменту», — сказано в документе, который подали юристы Трампа. По мнению представителей президента, сенат должен отвергнуть представление к импичменту.
Подчеркивается, что представители стороны обвинения формально даже не обвиняют американского лидера в нарушении какого-либо закона. «Действия президента… были конституционными, вполне законными», — говорится в документе.
Ранее нижняя палата Конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу. Решение должен теперь утвердить сенат 21 января, передает агентство Nation News. Демократы настаивают, что Трамп требовал политических услуг от президента Украины Владимира Зеленского. Сам Трамп обвинил демократов в нарушении конституции, напоминает RT.