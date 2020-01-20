19 января 2020

У режиссера «Ассы» Соловьева случился инсульт

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие кинофестиваля «Дух Огня». Ханты-Мансийск, портрет, соловьев сергей
Сергею Соловьеву 75 летФото: Александр Кулаковский © URA.RU

У народного артиста России, режиссера Сергея Соловьева случился инсульт. Его доставили в больницу.

«Сергей Соловьев, находящийся в больнице, переведен из обычной палаты в реанимацию», — пишет ТАСС со ссылкой на источник. Режиссеру 75 лет.

Соловьев стал известен благодаря фильмам «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и «Дом под звездным небом». Ранее 14 января некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что Соловьев был госпитализирован. Режиссер якобы жаловался на сильную боль в левой голени. Однако тогда представитель режиссера опроверг эту информацию, передает портал «Дни.ру». Известно, что деятель кино страдает диабетом, напоминает «Пятый канал».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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