У режиссера «Ассы» Соловьева случился инсульт

Сергею Соловьеву 75 лет
У народного артиста России, режиссера Сергея Соловьева случился инсульт. Его доставили в больницу.
«Сергей Соловьев, находящийся в больнице, переведен из обычной палаты в реанимацию», — пишет ТАСС со ссылкой на источник. Режиссеру 75 лет.
Соловьев стал известен благодаря фильмам «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и «Дом под звездным небом». Ранее 14 января некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что Соловьев был госпитализирован. Режиссер якобы жаловался на сильную боль в левой голени. Однако тогда представитель режиссера опроверг эту информацию, передает портал «Дни.ру». Известно, что деятель кино страдает диабетом, напоминает «Пятый канал».