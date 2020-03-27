Врач из Сочи заявил, что от его имени распространяют фейки о коронавирусе

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Наркологическая клиника
В посте, который распространяют по соцсетям, утверждается, что тяжелобольные коронавирусом обречены на смертьФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В социальных сетях распространяется пост от имени сочинского хирурга Станислава Яшникова, в котором он якобы рассказывает, что в случае взрывного распространения коронавируса врачи не будут заниматься тяжелобольными пациентами, поэтому больные обречены на смерть. Сам Яшников записал видеообращение с опровержением информации в посте и призвал не верить написанному.

Текст с обращением врача появился 26 марта, упоминание специалиста в посте сделало запись особенно убедительной. Многие люди в своих соцсетях публиковали текст полностью, некоторые цитировали отдельные абзацы.

«Появившиеся в соцсетях посты не имеют никакого отношения ни ко мне, ни к моей больнице. Я не писал это обращение и не просил никого его распространять», — заявил Яшников. Он также опроверг информацию о том, что из-за коронавируса, стационары в его больнице переполнены и подчеркнул, что учреждение работает в штатном режиме.

Вместе с тем врач отметил, что он не публичный человек, поэтому появление таких сообщений стало для него неожиданностью. Яшников добавил, что ему неизвестно, кто и зачем распространял текст от его имени. Хирург также заявил, что планирует обратиться в правоохранительные органы, чтобы пресечь распространение этого фейка.

По предварительным данным, автором исходного текста мог быть гражданин Украины Игорь Скичко, который разместил его у себя на странице в Facebook.

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Фото: социальные сети

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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