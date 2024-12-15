НАТО перебрасывает свои силы в Курскую область

Боец РФ Ладья: ВСУ перебрасывают инструкторов НАТО в Курскую область
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В Курской области участвуют наемники из стран НАТО, отмечают российские офицеры
В Курской области участвуют наемники из стран НАТО, отмечают российские офицеры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курской области участвуют так называемые инструкторы из стран НАТО, которых перебрасывают украинские силы. С таким заявлением выступил офицер группировки войск «Север» с позывным Ладья. Он сослался на слова одного из иностранных военнопленных, захваченных ВС РФ. 

«По его словам, сначала он [наемник из страны НАТО] был инструктором на западной Украине, потом его перебросили в Сумскую область, а уже после этого направили в Курскую», — рассказал офицер в разговоре с журналистами РИА Новости. Он же добавил, что среди наемников, задействованных в украинском конфликте, например, есть представители Дании. Они также участвуют и в боях на курском направлении. 

При этом боец РФ подчеркнул, что его слова являются пока что предположением. Связано это с тем, что у наемников не удалось обнаружить документов или иных других опознавательных знаков, которые позволили бы определить принадлежность иностранных бойцов. 

С самого начала украинского вторжения в Курскую область 6 августа сообщалось об участии иностранных наемников из стран НАТО. В начале декабря был заочно арестован наемник из США Деррик Бейлс (включен в перечень террористов и экстремистов), в конце ноября также сообщалось о пленении иностранца Джеймса Скотта Риса Андерсона, участвующего в боях в Курской области.

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В Курской области участвуют так называемые инструкторы из стран НАТО, которых перебрасывают украинские силы. С таким заявлением выступил офицер группировки войск «Север» с позывным Ладья. Он сослался на слова одного из иностранных военнопленных, захваченных ВС РФ.  «По его словам, сначала он [наемник из страны НАТО] был инструктором на западной Украине, потом его перебросили в Сумскую область, а уже после этого направили в Курскую», — рассказал офицер в разговоре с журналистами РИА Новости. Он же добавил, что среди наемников, задействованных в украинском конфликте, например, есть представители Дании. Они также участвуют и в боях на курском направлении.  При этом боец РФ подчеркнул, что его слова являются пока что предположением. Связано это с тем, что у наемников не удалось обнаружить документов или иных других опознавательных знаков, которые позволили бы определить принадлежность иностранных бойцов.  С самого начала украинского вторжения в Курскую область 6 августа сообщалось об участии иностранных наемников из стран НАТО. В начале декабря был заочно арестован наемник из США Деррик Бейлс (включен в перечень террористов и экстремистов), в конце ноября также сообщалось о пленении иностранца Джеймса Скотта Риса Андерсона, участвующего в боях в Курской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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