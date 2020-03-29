Дальнейшая ситуация в России будет зависеть от пандемии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

По итогу пятничных торгов цены на нефть марки Brent установились на уровне 25,06 доллара за баррель, упав за день на 4,86%. За день стоимость топлива опускалась до 24,25 доллара за баррель, достигнув антирекорда мая 2003 года. По данным московской биржи, в эти выходные доллар стоит 78,82 рубля (+1,35), евро — 87,74 рубля (+2,32).

Ситуация в России

«Роснефть» прекращает работу в Венесуэле — свои активы компания продала организации, принадлежащей правительству России. В ответ на данное решение «Роснефть» рассчитывает на снятие американских санкций, которые Вашингтон ввел в отношении Rosneft Trading S. A., а после и против дочерней компании «Роснефти» TNK Trading International SA. из-за продажи нефти из Венесуэлы. Однако Госдепартамент США отказался анонсировать возможное снятие санкций в отношении компании в связи с принятым решением. В обмен на бизнес «Роснефти» в Венесуэле «Роснефтегаз» передал компании почти 10% ее собственных акций. Таким образом доля государства в «Роснефти» сократилась ниже 50%.

Правительство России утвердило список товаров первой необходимости, продажа которых разрешена на территории страны в период с 28 марта по 5 апреля, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным нерабочими днями. Так, в перечень товаров, за исключением продуктов питания, вошли: мыло и моющие средства, туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты, лекарства, зоотовары, топливо, бытовые приборы, автозапчасти, табачная продукция, сельскохозяйственный инвентарь, похоронные принадлежности.

С 30 марта из-за ситуации с коронавирусом Россия временно закрывает границы, из-за чего компании, занимающимся транспортными перевозками, по мнению ведущего специалиста Центра политических исследований России Никиты Масленникова, могут потерять как минимум 100 млрд рублей. В этот период авиа придется выживать за счет внутренних перевозок.

Правительство РФ, в свою очередь, выделило Росавиации из резервного фонда 1,5 млрд рублей для того, чтобы авиакомпании могли возместить затраты по вывозу российских туристов из стран, где бушует эпидемия коронавируса. На данный момент в стране осуществляются только чартерные рейсы для возвращения россиян на родину, прочие авиаперевозки запрещены.

Индустриальную выставку «Иннопром-2020», которая должна была пройти в Екатеринбурге с 7 по 10 июля, отменили из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране. Данное мероприятие ежегодно посещают бизнесмены не только из России, но и из других стран. Так, в прошлом году выставка привлекла более 43 тысяч посетителей из 90 стран мира.

Что происходит в мире?

Россия и Саудовская Аравия продолжают вести ценовую войну, в Эр-Рияде заявили, что не собираются идти на переговоры с Москвой по нефти. Тем временем Саудовскую Аравию призывают решить ситуацию на нефтяных рынках и прийти к балансировке цен. С таким пожеланием к Эр-Рияду ранее обратился госсекретарь США Майк Помпео.

В Италии, где смертность от коронавируса является самой высокой в мире и на данный момент превысила десять тысяч, жители начали испытывать острую нехватку денег. Им элементарно не хватает средств, чтобы купить себе еду. Причиной тому — отсутствие субсидий со стороны государства. Страна уже долгое время живет в режиме карантина, однако за это время жители до сих пор не получили выплат от Фонда гарантирования выплаты зарплаты.

Тем временем туринский футбольный клуб «Ювентус» урезал зарплату игрокам на общую сумму в 90 млн евро в связи со сложившейся экономической ситуацией на фоне коронавируса. Спортсмены будут зарабатывать меньше с марта по июнь. Сами футболисты данное решение поддержали. На снижение зарплаты, в частности, согласились ведущие игроки Джанлуиджи Буффон, Криштиану Роналду и Джорджо Кьеллини.

Прогнозы экспертов

На данный момент рассматривается два сценария развития экономической ситуации. По мнению экономиста Никиты Масленникова, если пандемия пройдет свой пик в середине лета, мировая экономика начнет восстанавливаться уже с августа. При таком раскладе Россия сможет получить околонулевые темпы прироста. Однако если распространение COVID-19 не пойдет на спад до конца года, показатели начнут уходить в минус.

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