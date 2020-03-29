По итогу пятничных торгов цены на нефть марки Brent установились на уровне 25,06 доллара за баррель, упав за день на 4,86%. За день стоимость топлива опускалась до 24,25 доллара за баррель, достигнув антирекорда мая 2003 года. По данным московской биржи, в эти выходные доллар стоит 78,82 рубля (+1,35), евро — 87,74 рубля (+2,32).
Ситуация в России
«Роснефть» прекращает работу в Венесуэле — свои активы компания продала организации, принадлежащей правительству России. В ответ на данное решение «Роснефть» рассчитывает на снятие американских санкций, которые Вашингтон ввел в отношении Rosneft Trading S. A., а после и против дочерней компании «Роснефти» TNK Trading International SA. из-за продажи нефти из Венесуэлы. Однако Госдепартамент США отказался анонсировать возможное снятие санкций в отношении компании в связи с принятым решением. В обмен на бизнес «Роснефти» в Венесуэле «Роснефтегаз» передал компании почти 10% ее собственных акций. Таким образом
Правительство России утвердило список товаров первой необходимости, продажа которых разрешена на территории страны в период с 28 марта по 5 апреля, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным нерабочими днями. Так, в перечень товаров, за исключением продуктов питания, вошли: мыло и моющие средства, туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты, лекарства, зоотовары, топливо, бытовые приборы, автозапчасти, табачная продукция, сельскохозяйственный инвентарь, похоронные принадлежности.
С 30 марта из-за ситуации с коронавирусом Россия временно закрывает границы, из-за чего компании, занимающимся транспортными перевозками, по мнению ведущего специалиста Центра политических исследований России Никиты Масленникова, могут потерять как минимум 100 млрд рублей. В этот период авиа придется выживать за счет внутренних перевозок.
Правительство РФ, в свою очередь,
Индустриальную выставку «Иннопром-2020», которая должна была пройти в Екатеринбурге с 7 по 10 июля, отменили из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране. Данное мероприятие ежегодно посещают бизнесмены не только из России, но и из других стран. Так, в прошлом году выставка привлекла более 43 тысяч посетителей из 90 стран мира.
Что происходит в мире?
Россия и Саудовская Аравия продолжают вести ценовую войну, в Эр-Рияде заявили, что не собираются идти на переговоры с Москвой по нефти. Тем временем Саудовскую Аравию призывают решить ситуацию на нефтяных рынках и прийти к балансировке цен. С таким пожеланием к Эр-Рияду ранее обратился госсекретарь США Майк Помпео.
В Италии, где смертность от коронавируса является самой высокой в мире и на данный момент превысила десять тысяч, жители начали испытывать острую нехватку денег. Им элементарно не хватает средств, чтобы купить себе еду. Причиной тому — отсутствие субсидий со стороны государства. Страна уже долгое время живет в режиме карантина, однако за это время жители до сих пор не получили выплат от Фонда гарантирования выплаты зарплаты.
Тем временем туринский футбольный клуб «Ювентус»
Прогнозы экспертов
На данный момент рассматривается два сценария развития экономической ситуации. По мнению экономиста Никиты Масленникова, если пандемия пройдет свой пик в середине лета, мировая экономика начнет восстанавливаться уже с августа. При таком раскладе Россия сможет получить околонулевые темпы прироста. Однако если распространение COVID-19 не пойдет на спад до конца года, показатели начнут уходить в минус.
Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть курсе всех событий. У нас также есть telegram-канал @uranews, где мы оперативно публикуем самое важное.