26 июля 2025

Губернатор Слюсарь: женщину ранило во время атаки БПЛА в Ростовской области

© Служба новостей «URA.RU»
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БПЛА ВСУ атаковали Россию
БПЛА ВСУ атаковали Россию Фото:

Женщина получила ранение в результате воздушной атаки ВСУ на хутор Лесной в Каменском районе Ростовской области. Об этом 26 июля сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его данным, силы противовоздушной обороны в настоящее время отражают атаку, однако обломки сбитого беспилотника повредили окна в двухквартирном жилом доме и легковом автомобиле. «Осколочное ранение ноги получила женщина, она госпитализирована в горбольницу Каменска», — говорится в сообщении главы области в его официальном telegram-канале.

Власти уточняют, что ЧС произошла ночью, когда система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций зафиксировала появление дронов на территории Ростовской области. Жителям региона были разосланы оповещения о необходимости принять меры безопасности. По предварительным данным, другие пострадавшие и разрушения не зафиксированы.

Одновременно о новой атаке беспилотников сообщили и из Запорожской области — там, по информации губернатора Евгения Балицкого, украинский дрон атаковал машину скорой помощи, в результате чего ранения получили два человека. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. ВСУ активизировали применение беспилотников для атак по российской территории. URA.RU следит за развитием ситуации и ведет онлайн-трансляцию.

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Женщина получила ранение в результате воздушной атаки ВСУ на хутор Лесной в Каменском районе Ростовской области. Об этом 26 июля сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его данным, силы противовоздушной обороны в настоящее время отражают атаку, однако обломки сбитого беспилотника повредили окна в двухквартирном жилом доме и легковом автомобиле. «Осколочное ранение ноги получила женщина, она госпитализирована в горбольницу Каменска», — говорится в сообщении главы области в его официальном telegram-канале. Власти уточняют, что ЧС произошла ночью, когда система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций зафиксировала появление дронов на территории Ростовской области. Жителям региона были разосланы оповещения о необходимости принять меры безопасности. По предварительным данным, другие пострадавшие и разрушения не зафиксированы. Одновременно о новой атаке беспилотников сообщили и из Запорожской области — там, по информации губернатора Евгения Балицкого, украинский дрон атаковал машину скорой помощи, в результате чего ранения получили два человека. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. ВСУ активизировали применение беспилотников для атак по российской территории. URA.RU следит за развитием ситуации и ведет онлайн-трансляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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