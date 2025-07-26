ВСУ ожидает крах из-за новой тактики России: главное об СВО за 26 июля

Интенсивные атаки российских беспилотников и ракет способны привести к значительному ослаблению оборонительных возможностей Украины к зиме. Это прогнозирует британское издание The Guardian.
Кроме того, в районе населенного пункта Новоселки в Днепропетровской области в результате авиационного удара ликвидирован один из взводов ВСУ, который оставил свои позиции. Главное об СВО на 26 июля — в материале URA.RU.
ВС РФ нанесли удар по украинским дезертирам
В районе населенного пункта Новоселки Днепропетровской области в результате авиационного удара был уничтожен один из взводов Вооруженных сил Украины, покинувший позиции возле поселка Январское. Российская авиация нанесла удар корректируемой авиабомбой по военнослужащим 31-й бригады ВС.
США и Китай жестко поссорились из-за Украины на Совбезе ООН
На заседании Совета Безопасности ООН между представителями США и Китая разгорелась острая полемика по украинскому вопросу, передает Reuters. Американская сторона призвала Пекин прекратить поддержку российских военных операций, утверждая, что китайские компоненты якобы используются в российских беспилотниках и вооружении.
В ответ китайский дипломат Гэн Шуан отверг эти обвинения, подчеркнув, что КНР не поставляет оружие сторонам конфликта. Китай призвал США прекратить обвинительную риторику и сосредоточиться на содействии мирным переговорам.
Литва выделит 30 млн евро на комплексы Patriot для Украины
Литва объявила о выделении 30 миллионов евро на приобретение американских зенитных комплексов Patriot для Украины. Министр обороны Довиле Шакалене заявила, что это решение демонстрирует поддержку позиции США и усиливает обороноспособность Украины.
Атаки ВСУ на российские регионы
Северный Кавказ
Четыре украинских беспилотника были сбиты в районе села Первомайское Северной Осетии. Глава республики Сергей Меняйло сообщил, что жертв и разрушений нет. Был введен план «Ковер».
Кроме того, в Ингушетии обломки сбитого украинского БПЛА упали на жилой дом. В результате пострадали женщина и трое детей.
Белгородская область
ВСУ нанесли удар по территории Белгородского района с применением реактивной системы залпового огня. В результате обстрела ранения получил мужчина, информировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Повреждены два автомобиля, но возгораний в жилых домах не зафиксировано.
Курская область
В Курской области в результате атаки украинского беспилотника погиб местный житель, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. По предварительным данным, инцидент произошел в селе Обеста Рыльского района, где дрон ВСУ атаковал территорию рядом с местным клубом.
The Guardian предсказала крах ВСУ из-за новой тактики России
Британское издание The Guardian прогнозирует, что усиленные атаки российских дронов и ракет могут привести к критическому ослаблению украинской обороны уже этой зимой. Отмечается, что Россия улучшила тактику применения БПЛА, увеличив их прорыв через ПВО с 5% весной до 15–20% летом.
ВКС России ударили авиабомбами по подразделениям ВСУ
Российская авиация нанесла удары объемно-детонирующими и фугасными авиабомбами по пунктам дислокации украинских бригад в Харьковской области и ДНР. Минобороны РФ подтвердило поражение целей.
Российский военный ищет девочку, которую спас во время боев
Во время боев за Артемовск (Бахмут) боец ВС РФ с позывным Одноглазый спас маленькую Миланью Бородай, которую украинские военные оставили среди погибших мирных жителей. Он вывел девочку из-под обстрелов и подарил ей свой шеврон на память. Два года поисков увенчались успехом: Миланью нашли журналисты и сняли в документальном фильме Первого канала, где она рассказала свою историю. Сейчас боец и девочка готовятся к долгожданной встрече.
ВС РФ освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку
Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска установили контроль над населенными пунктами Зеленый Гай в ДНР и Малиевка в Днепропетровской области. Был нанесен удар по украинским предприятиям оборонного комплекса, занимающимся производством компонентов для ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ. Соответсвующее кадры опубликовал «Пятый канал». После зачистки территории были установлены государственные флаги.
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