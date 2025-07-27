Telegram обязали проверять возраст пользователей

В мессенджере Telegram начал работу официальный бот, предназначенный для подтверждения возраста пользователей с помощью технологии распознавания лиц. Новая функция доступна только в Великобритании и была внедрена в ответ на требования местного законодательства, сообщают СМИ.
«В Telegram появился официальный бот проверки возраста», — пишет «Код Дурова». Функция недоступна на территории России. В описании бота отмечается, что все изображения и данные обрабатываются исключительно на устройстве и не передаются на сторонние серверы.
С 25 июля британские власти обязали онлайн-платформы защищать несовершеннолетних от вредоносного контента. Под защиту попадают ресурсы, содержащие информацию о членовредительстве, самоубийствах, расстройствах пищевого поведения, а также сайты с порнографическим содержанием. Закон также направлен на предотвращение доступа детей к материалам, пропагандирующим жестокость, женоненавистничество, интернет-травлю и оскорбления.
В рамках новых требований сайты с «взрослым» контентом обязаны внедрять эффективные методы подтверждения возраста, включая технологии распознавания лиц или альтернативные строгие способы, такие как проверка банковских карт. Нарушение законодательства грозит компаниям штрафами до 18 миллионов фунтов или 10% годового дохода. Процедуру проверки возраста уже начали применять около шести тысяч порносайтов, а также такие платформы, как Reddit, Discord и приложения для знакомств.
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