Spectator: борьба Зеленского с НАБУ сорвала планы Запада по поддержке Киева

Президент Украины Владимир Зеленский поставил под угрозу планы западных партнеров по поддержке Киева, одобрив закон о ликвидации ключевых антикоррупционных ведомств страны, а позже отказавшись от этого решения. Об этом сообщает издание Spectator.
«Для западных партнеров попытка сбалансировать финансирование Украины при одновременном сдерживании общественной критики Зеленского потерпела крах», — пишет Spectator. По данным издания, изначальный законопроект предусматривал передачу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) под прямой контроль исполнительной власти.
Ранее сообщалось, что действия президента Украины Владимира Зеленского в отношении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) могут привести к приостановке западной финансовой поддержки. После принятия Радой закона, уменьшающего независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), по стране прокатилась волна протестов. В ответ на это Зеленский внес новый законопроект, пообещав усилить независимость антикоррупционных органов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.