26 июля 2025

Spectator: борьба Зеленского с НАБУ сорвала планы Запада по поддержке Киева

© Служба новостей «URA.RU»
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Борьба Зеленского с НАБУ повлияла на планы Запада по поддержке Киева
Борьба Зеленского с НАБУ повлияла на планы Запада по поддержке Киева Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский поставил под угрозу планы западных партнеров по поддержке Киева, одобрив закон о ликвидации ключевых антикоррупционных ведомств страны, а позже отказавшись от этого решения. Об этом сообщает издание Spectator.

«Для западных партнеров попытка сбалансировать финансирование Украины при одновременном сдерживании общественной критики Зеленского потерпела крах», — пишет Spectator. По данным издания, изначальный законопроект предусматривал передачу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) под прямой контроль исполнительной власти.

Ранее сообщалось, что действия президента Украины Владимира Зеленского в отношении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) могут привести к приостановке западной финансовой поддержки. После принятия Радой закона, уменьшающего независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), по стране прокатилась волна протестов. В ответ на это Зеленский внес новый законопроект, пообещав усилить независимость антикоррупционных органов.

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Президент Украины Владимир Зеленский поставил под угрозу планы западных партнеров по поддержке Киева, одобрив закон о ликвидации ключевых антикоррупционных ведомств страны, а позже отказавшись от этого решения. Об этом сообщает издание Spectator. «Для западных партнеров попытка сбалансировать финансирование Украины при одновременном сдерживании общественной критики Зеленского потерпела крах», — пишет Spectator. По данным издания, изначальный законопроект предусматривал передачу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) под прямой контроль исполнительной власти. Ранее сообщалось, что действия президента Украины Владимира Зеленского в отношении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) могут привести к приостановке западной финансовой поддержки. После принятия Радой закона, уменьшающего независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), по стране прокатилась волна протестов. В ответ на это Зеленский внес новый законопроект, пообещав усилить независимость антикоррупционных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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