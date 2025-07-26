26 июля 2025

Шпажисты из России завоевали серебро чемпионата мира

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Российские спортсмены выступили под нейтральным флагом
Российские спортсмены выступили под нейтральным флагом Фото:

Российская команда завоевала серебряные медали в командном турнире чемпионата мира по фехтованию. Это вторая награда для россиян на этом турнире, ранее серебро взял Кирилл Бородачев.

В финале выступили Яна Бекмурзова, Кристина Ясинская, Айзанат Муртазаева и Милен Бавуге Хабимана. Золото забрала французская команда, а бронзу — южнокорейская.

Ранее серебро на ЧМ в Тбилиси выиграл россиянин Кирилл Бородачев. Международная федерация фехтования разрешила россиянам участвовать в командных соревнованиях в нейтральном статусе.

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Российская команда завоевала серебряные медали в командном турнире чемпионата мира по фехтованию. Это вторая награда для россиян на этом турнире, ранее серебро взял Кирилл Бородачев. В финале выступили Яна Бекмурзова, Кристина Ясинская, Айзанат Муртазаева и Милен Бавуге Хабимана. Золото забрала французская команда, а бронзу — южнокорейская. Ранее серебро на ЧМ в Тбилиси выиграл россиянин Кирилл Бородачев. Международная федерация фехтования разрешила россиянам участвовать в командных соревнованиях в нейтральном статусе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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