26 июля 2025

ВКС России уничтожили ВСУ с помощью авиабомб в ДНР и под Харьковом

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Минобороны РФ опубликовало кадры поражения мест дислокации ВСУ
Минобороны РФ опубликовало кадры поражения мест дислокации ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Воздушно-космические силы России нанесли авиаудары по временным пунктам дислокации ВСУ в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Для этого применили авиабомбы ОДАБ-1500 и ФАБ-500. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Командованием было принято решение о нанесении по ПВД противника авиационных ударов с применением ОДАБ-1500 и ФАБ-500. В результате авиаудара пункты временной дислокации противника поражены, что подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени», — заявили в Минобороны.

Как сообщало URA.RU ранее, за неделю с 19 по 25 июля российские войска нанесли десять групповых ударов по объектам ВПК Украины. Три из них — высокоточным оружием. Кроме этого, российская бомбардировочная авиация произвела серию высокоточных ударов по временным местам дислокации ВСУ на Времевском направлении.

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Воздушно-космические силы России нанесли авиаудары по временным пунктам дислокации ВСУ в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Для этого применили авиабомбы ОДАБ-1500 и ФАБ-500. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «Командованием было принято решение о нанесении по ПВД противника авиационных ударов с применением ОДАБ-1500 и ФАБ-500. В результате авиаудара пункты временной дислокации противника поражены, что подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени», — заявили в Минобороны. Как сообщало URA.RU ранее, за неделю с 19 по 25 июля российские войска нанесли десять групповых ударов по объектам ВПК Украины. Три из них — высокоточным оружием. Кроме этого, российская бомбардировочная авиация произвела серию высокоточных ударов по временным местам дислокации ВСУ на Времевском направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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