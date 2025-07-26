26 июля 2025

Минобороны показало кадры авиаударов ФАБ по ВСУ под Харьковом. Видео

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Минобороны России опубликовало кадры авиационных ударов ВКС России
Минобороны России опубликовало кадры авиационных ударов ВКС России Фото:

Минобороны России опубликовало видеозаписи авиационных ударов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ по пунктам временной дислокации подразделений Национальной гвардии Украины и Вооруженных сил Украины. По информации Минобороны РФ, российские подразделения в ходе разведывательных мероприятий выявили расположение двух украинских воинских формирований.

 «Были обнаружены пункты временной дислокации подразделений 14-й отдельной бригады Нацгвардии Украины в районе Мирнограда (ДНР) и 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Чугуновки Харьковской области. Было принято решение о нанесении по ПВД противника авиационных ударов ВКС России с применением ОДАБ-1500 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции», — отмечается в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что атаки были проведены высокоточным оружием с применением корректируемых авиабомб. Удары позволили уничтожить выявленные объекты противника, что, по данным средств объективного контроля, подтверждено в режиме реального времени.

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Минобороны России опубликовало видеозаписи авиационных ударов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ по пунктам временной дислокации подразделений Национальной гвардии Украины и Вооруженных сил Украины. По информации Минобороны РФ, российские подразделения в ходе разведывательных мероприятий выявили расположение двух украинских воинских формирований.  «Были обнаружены пункты временной дислокации подразделений 14-й отдельной бригады Нацгвардии Украины в районе Мирнограда (ДНР) и 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Чугуновки Харьковской области. Было принято решение о нанесении по ПВД противника авиационных ударов ВКС России с применением ОДАБ-1500 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции», — отмечается в сообщении ведомства. В министерстве уточнили, что атаки были проведены высокоточным оружием с применением корректируемых авиабомб. Удары позволили уничтожить выявленные объекты противника, что, по данным средств объективного контроля, подтверждено в режиме реального времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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