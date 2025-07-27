В международном аэропорту города Денвера в США загорелся самолет. Пассажиры эвакуировались с помощью надувного трапа. Об этом рассказали очевидцы.
«У самолета Boeing 737 Max компании American Express вспыхнула стойка шасси при взлете в аэропорту Денвера. В результате пришлось эвакуировать шесть членов экипажа и 173 пассажира по аварийному трапу», — передает CBS со ссылкой на очевидцев.
Уточняется, что лайнер должен был лететь в Майями, но взлет пришлось прекратить после возгорания. Пять человек получили ушибы, еще одного пассажира отвезли в больницу. В аэропорту задержано 87 рейсов, отмечается в канале CBS.
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