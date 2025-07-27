Пассажирский самолет загорелся в США, люди эвакуируются по надувному трапу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Людей смогли эвакуировать из салона
Людей смогли эвакуировать из салона Фото:

В международном аэропорту города Денвера в США загорелся самолет. Пассажиры эвакуировались с помощью надувного трапа. Об этом рассказали очевидцы.

«У самолета Boeing 737 Max компании American Express вспыхнула стойка шасси при взлете в аэропорту Денвера. В результате пришлось эвакуировать шесть членов экипажа и 173 пассажира по аварийному трапу», — передает  CBS со ссылкой на очевидцев.

Уточняется, что лайнер должен был лететь в Майями, но взлет пришлось прекратить после возгорания. Пять человек получили ушибы, еще одного пассажира отвезли в больницу. В аэропорту задержано 87 рейсов, отмечается в канале CBS. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В международном аэропорту города Денвера в США загорелся самолет. Пассажиры эвакуировались с помощью надувного трапа. Об этом рассказали очевидцы. «У самолета Boeing 737 Max компании American Express вспыхнула стойка шасси при взлете в аэропорту Денвера. В результате пришлось эвакуировать шесть членов экипажа и 173 пассажира по аварийному трапу», — передает  CBS со ссылкой на очевидцев. Уточняется, что лайнер должен был лететь в Майями, но взлет пришлось прекратить после возгорания. Пять человек получили ушибы, еще одного пассажира отвезли в больницу. В аэропорту задержано 87 рейсов, отмечается в канале CBS. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...