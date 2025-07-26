26 июля 2025

Депутат Мелкоян: в Армении собрались демонтировать памятник героям ВОВ

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По мнению депутата, демонтаж памятника можно отнести к «системной атаке на историческую память»
По мнению депутата, демонтаж памятника можно отнести к «системной атаке на историческую память» Фото:

Власти армянского города Артик планируют демонтировать и перенести памятник героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщил депутат парламента страны от оппозиционной фракции «Армения» Мгер Мелконян.

По его словам, решение о демонтаже принято без публичных обсуждений и предварительного уведомления жителей. «В Артике под угрозой находится памятник погибшим в Великой Отечественной войне. На протяжении десятилетий он являлся символом участия армянского народа в борьбе против фашизма. В последние дни руководство города тайно готовится к его демонтажу», — заявил депутат.

Мелконян сообщил, что еще в феврале 2025 года обращался к руководству Артика с запросом о судьбе мемориала. Тогда местные чиновники заверили его в отсутствии соответствующих планов. Однако позже выяснилось, что в июле 2023 года мэрия уже выделила четыре миллиона драмов на подготовку проектной документации для демонтажа памятника. В начале июля 2025 года научно-методический совет при министерстве утвердил положительное заключение на перенос мемориала.

Оппозиция настаивает на сохранении памятника на прежнем месте. Член блока «Мать-Армения» Дереник Малхасян в видеообращении подчеркнул, что мемориал не создает градостроительных проблем и органично вписывается в городской ландшафт.

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Власти армянского города Артик планируют демонтировать и перенести памятник героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщил депутат парламента страны от оппозиционной фракции «Армения» Мгер Мелконян. По его словам, решение о демонтаже принято без публичных обсуждений и предварительного уведомления жителей. «В Артике под угрозой находится памятник погибшим в Великой Отечественной войне. На протяжении десятилетий он являлся символом участия армянского народа в борьбе против фашизма. В последние дни руководство города тайно готовится к его демонтажу», — заявил депутат. Мелконян сообщил, что еще в феврале 2025 года обращался к руководству Артика с запросом о судьбе мемориала. Тогда местные чиновники заверили его в отсутствии соответствующих планов. Однако позже выяснилось, что в июле 2023 года мэрия уже выделила четыре миллиона драмов на подготовку проектной документации для демонтажа памятника. В начале июля 2025 года научно-методический совет при министерстве утвердил положительное заключение на перенос мемориала. Оппозиция настаивает на сохранении памятника на прежнем месте. Член блока «Мать-Армения» Дереник Малхасян в видеообращении подчеркнул, что мемориал не создает градостроительных проблем и органично вписывается в городской ландшафт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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